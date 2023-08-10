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台中特五號道路通車受惠區曝 這區價漲4成最猛

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
東海商圈街景。圖／東森房屋提供
東海商圈街景。圖／東森房屋提供

台中民眾期待已久的「特五號」中科西南向聯外道路本月正式通車，東森房屋研究中心彙整實價資料，近5年特五號道路主要受惠區房市全部「價量俱增」，其中沙鹿量增8成。價漲4成最多。

另外龍井、大肚的建物買賣移轉棟數增幅也分別達32%、19%，房價的增幅分別是11%、9%。

東森房屋龍井東海加盟店資深業務經理王聖德表示，交通建設向來是區域房市的票房保證，特五號道路通車後，大幅緩解遊園南北路的交通壅塞問題，縮短沙鹿、龍井、大肚來往中科的通勤時間。

他表示，台中捷運藍線、市政路延伸工程也為台中西部地區的房市發展注入了不少力量。未來伴隨以上區域交通機能的不斷提高，有望磁吸更多通勤族群入住，進而持續推動區域房市交易量能水漲船高。

以龍井來說，龍井鄰近中科、精密機械園區、台中工業區又有生活機能成熟的東海商圈坐鎮，加上龍井房價基期低、補漲潛力大，近年來跑到龍井置產的外地客群愈來愈多，其中不乏財力雄厚的企業主、企業高階主管等富裕人士。

另外，因龍井新庄子一帶有納入都市計畫的討論聲浪，也有許多嗅覺敏銳民眾提前購買農地卡位，目前龍井臨路農地開價都在2字頭以上，不在路邊的農地也能成交到每坪12~13萬的行情，而兩三年前龍井農地的開價普遍還不到10萬元。未來龍井山上土地納入都市計畫一案若進展順利，龍井農地更具增值空間。

目前，在沙鹿、龍井、大肚一帶已經有部分預售屋的成交價格站上3~4字頭，屋齡10年以內新古屋的單價也基本可以達到2字頭上下的水準。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，從沙鹿、龍井、大肚開車到西屯大約只要10~20分鐘，而區域房價只有西屯6~7成左右，在上述區域買房置產的CP值很高。

從長線來看，未來隨著各個建設項目的相繼落實，區域房價繼續穩步攀升的機會很大，對於預算相對充裕的民眾來說，可購買土地持分高、產權單純的中古透天或土地，這類產品的保值性與增值性通常會比一般集合式住宅更佳。

近五年特五號道路主要受惠區住宅交易價量變化。資料來源／東森房屋
近五年特五號道路主要受惠區住宅交易價量變化。資料來源／東森房屋

農地 房市 房價

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