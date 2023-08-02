快訊

成都世大運／中華羽將精銳盡出 直落3退大馬闖進金牌戰

台東傳警員酒後毆打值班台同事 長官下封口令、被害人遭調職

MLB／瓦德茲無安打比賽致敬韋蘭德 只用93球24年來最少

今年本島唯一移轉量成長！代銷南霸天：這裡怎麼蓋怎麼賣

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
清景麟建築團隊董事長林聰麟。圖／業者提供
清景麟建築團隊董事長林聰麟。圖／業者提供

清景麟、嘉泰開發在嘉義推出的「高鐵科技城」，1日開工，代銷南霸天、清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，今年上半年全國移轉棟數年減約二成，僅四縣市增加，3個在離島，唯一在本島的就是嘉義，而且移轉棟數1761戶還創史上新高。

他表示，三年前他在嘉義高鐵站大舉買了4塊地，外界都很好奇，怎麼會選擇嘉義，現在証明他走對的路，嘉義正在加速發展，房市需求嚴重大於供給，房子「怎麼蓋就怎麼賣」。

他說，像他在高鐵嘉義站和泰嘉開發合作推出的建案，嘉義史上最大規模造鎮案「高鐵國際城」即在短時間完銷結案，另一案「清景麟嘉科」銷售也相當順利。

林聰麟表示，全台房市降溫，嘉義交易創創高，主要是嘉義近年從農業大縣，轉為農科大縣。

他說，嘉義目前擁有八大科技園區，包含嘉義科學園區、馬稠後產業園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心、民雄無人機航太園區、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區、大埔美精密機械園區等。

這些園區除了估計可創造2,800多億的總產值，還帶來了6.8萬個就業機會以及住宅需求，而以嘉義目前的供給量，根本嚴重不足，這也是嘉義今年上半年房市移轉量逆勢成長的最大原因。

1 日開工的高鐵科技城，基地共4731坪，規畫地下3層，地上15樓，共645戶。個案訴求嘉義地區首座最「綠」造鎮社區，除了規畫將近700坪的大型「城中園」花園，全社區652個車位全部配備電動車位。

高鐵科技城1日開工 。圖／業者提供
高鐵科技城1日開工 。圖／業者提供

高鐵 房市

延伸閱讀

國中田徑選手熱昏頭蹲路旁 嘉義警花姐姐護送返家

疫情間為愛獨自飛克羅埃西亞結婚的嘉義女兒 帶2歲孩子回娘家

京津高鐵15年 雙城生活變日常

中光電無人機產品 強攻日歐

相關新聞

台灣中油董事長李順欽：協助穩定能源供應 積極推動綠能轉型

全球目前正面臨能源轉化與淨零碳排的重大挑戰，台灣也持續從非核家園開始推動一連串能源改革政策。

打房不見斷頭潮 上半年拍賣移轉跌破2千棟創史上新低

房市交易停滯、利率上升，卻未引發斷頭潮。內政部公布上半年全國拍賣移轉共1,668棟，創統計以來同期新低，與去年同期相比大...

房市谷底現？李同榮提四大推論 斷言房價下半年有望鬆動

房市趨勢專家李同榮今（2）日表示，上半年全台房市交易量已見谷底，下半年量能將回溫，全年量縮約10-12%，交易總量跌破3...

武陵富野渡假村整修月底暫熄燈 明年8月再開門迎客

富野先前宣布，再度取得武陵農場第2賓館未來10年經營權，將投入3.2億資金整修，富野今天公告，經與退輔會武陵農場協商，武...

餐飲人力荒 國賓攜手聯合利華培訓美食生力軍

國賓（2704）攜手聯合利華飲食，自2021年起展開「名廚領航培訓計畫」，透過社福團體的合作，媒合學員加入國賓大飯店廚藝...

今年本島唯一移轉量成長！代銷南霸天：這裡怎麼蓋怎麼賣

清景麟、嘉泰開發在嘉義推出的「高鐵科技城」，1日開工，代銷南霸天、清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，今年上半年全國移轉棟數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦