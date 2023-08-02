今年本島唯一移轉量成長！代銷南霸天：這裡怎麼蓋怎麼賣

清景麟、嘉泰開發在嘉義推出的「高鐵科技城」，1日開工，代銷南霸天、清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，今年上半年全國移轉棟數年減約二成，僅四縣市增加，3個在離島，唯一在本島的就是嘉義，而且移轉棟數1761戶還創史上新高。

他表示，三年前他在嘉義高鐵站大舉買了4塊地，外界都很好奇，怎麼會選擇嘉義，現在証明他走對的路，嘉義正在加速發展，房市需求嚴重大於供給，房子「怎麼蓋就怎麼賣」。

他說，像他在高鐵嘉義站和泰嘉開發合作推出的建案，嘉義史上最大規模造鎮案「高鐵國際城」即在短時間完銷結案，另一案「清景麟嘉科」銷售也相當順利。

林聰麟表示，全台房市降溫，嘉義交易創創高，主要是嘉義近年從農業大縣，轉為農科大縣。

他說，嘉義目前擁有八大科技園區，包含嘉義科學園區、馬稠後產業園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心、民雄無人機航太園區、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區、大埔美精密機械園區等。

這些園區除了估計可創造2,800多億的總產值，還帶來了6.8萬個就業機會以及住宅需求，而以嘉義目前的供給量，根本嚴重不足，這也是嘉義今年上半年房市移轉量逆勢成長的最大原因。