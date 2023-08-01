嘉市房價愈來愈誇張 市區出現上千萬元公寓

有網友在地方社群媒體舖文，嘉義市「經國新城三房的公寓開價快1200萬，有沒有搞錯？」引起網友熱議，「嘉義市房價愈來愈誇張」，也有網友建議再觀望看看「房市已開始再跌了，不需要急著當盤子」。仲介表示，這價錢確實高於行情，不過，經國新城鄰近學區、商圈生活機能健全，是詢問度頗高的區塊，目成交價落在8、900萬元之間。

何姓網友在臉書嘉義綠豆大小事PO「經國新城三房的公寓開價快1200萬，有沒有搞錯？」，雖然只有一段話，卻引起許多網友上來留言，對於嘉義市的房價愈來愈誇張很有感；網友說，「剛開始才賣300～350」、「只能說錢，變薄了」、「當成透天在買」、「令人咋舌離譜的價格。嘉義縣/市都亂漲一通。」、「嘉義房價已經有病」、「是國宅沒錯、強在地段與生活機能佳」。

住商不動產嘉義大學加盟店長魏淵茂表示，1200萬元的價錢比行情高，要實際看過房子才能明白為何開這個價，不過，經國新城雖然屋齡已有18年，但在業者物件還算新，社區緊鄰仁愛路商圈、百貨商圈，附近學區有垂楊國小、大同國小等，生活機能完備，近來成交價也都落在8、900萬元。開價1200萬元也有可能是屋主抬高價錢增加議價空間。

傳統上嘉義人喜歡有天有地的透天厝，因此公寓、套房的房價總比不上透天厝，但是近年來嘉義地區公寓也愈來愈貴？如今又出現可比透天厝的價錢？

魏淵茂表示，少子化、都市化使得家庭空間需求小，小家庭轉向公寓式房屋。

資深地政士表示，地價、原物料、人工等建築成本提高，新蓋透天厝1棟都要上千萬元起跳，小資族家庭目光轉向公寓，使得公寓這些年來翻倍成長。以經國新城為例，實價登錄顯示在10年前，成交價平均落在300～400萬元，如今是800～900萬元。