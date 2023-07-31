中秋、雙十連假出國先卡位！ KKday 推早鳥機票優惠
海外旅遊早鳥族注意。旅遊電商平台KKday瞄準今年下半年的中秋、雙十連假，即日起推出日本沖繩、南韓首爾的早鳥優惠機票，分別主打沖繩五日來回機票，贈送第一晚住宿，每人售價10,999元起，出發日期可選擇9/28、9/29、10/1等日期；另推出首爾四日來回機票，9/28、9/29出發，每人只要8,500元起，10/6出發每人10,999元起，另也有東京、大阪、曼谷、長灘島等地的機加酒選擇，售價16,999元起，想出國的旅客可趁早卡位。
此外，想免費出國不是夢。即日起KKday與大灣區航空攜手推出，香港來回機票免費送三重優惠，凡於即日起至8/14訂單消費金額達20,000元以上，且購買之產品出發日期在8/31前，就可獲得台北-香港來回機票乙張，同步於活動期間使用APP下單，就有機會抽中台北-香港來回機票，並於8/2、8/9兩日上午10點，限量開賣0元台北-香港來回機票，贈禮名額有限，要搶要快。另KKday於上週同步開賣「東京華納兄弟哈利波特影城」門票與交通套票，更獨家釋出8月份門票，售價1,553元起，哈利波特迷們可以準備啟程前往魔法世界。
懶人選郵輪！6日自由行20,900元起，同步推日本、泰國、長灘島機票16,999元起
除了首爾、沖繩超殺來回機票外，KKday同步推東北亞、東南亞連假機票優惠，最受歡迎的東京五日來回機票，出發日可選9/27、9/29、10/5、10/6、10/8，售價17,300元起，再加贈「富士山、河口湖、御殿場Outlet一日遊」，大阪則推出四日、五日來回機票，加贈第一晚住宿，9/28出發售價16,999元起。東南亞則主打機加酒優惠，曼谷五日機加酒自由行，加贈泰國機場接送，9/27出發每人19,600元起；度假勝地長灘島推出六日機加酒自由行，入住當地熱門酒店，9/29出發每人19,900元起，小資族也能出國享受假期！若是喜好輕鬆旅遊、一站玩到底的旅客，KKday同步販售9/26、10/5高雄港出發的「歌詩達郵輪莎倫娜號」6日自由行，途中停靠沖繩宮古島、石垣島等處，每人最低價20,900元起，就可享受海上巡遊與眾多休閒娛樂設施，省去旅途中的舟車勞頓。
只有KKday買得到！8月份東京哈利波特影城門票、頂級韓星沙龍服務、郊區一日遊
已搶到優惠機票的旅客，KKday推薦日韓熱門體驗、一日遊行程，即日起開賣「東京華納兄弟哈利波特影城」門票搭配東京地下鐵24小時套票，售價1,553元起，並獨家釋出8月份票源，也將陸續推出門票搭配往返接駁巴士專案，要朝聖魔法世界的麻瓜千萬別錯過。想跟南韓偶像一樣又美又帥，同步推出韓式妝髮體驗獨家優惠價，由知名藝人的專屬設計師幫你量身打造，體驗一日頂級韓星沙龍服務，每人售價6,729元起。
KKday最熱門的一日遊行程，主打「富士山一日遊」，可走訪富士山五合目、忍野八海、河口湖、富士全景纜車，售價2,636元起，「京都天橋立一日遊」除了觀賞日本三大美景之一的天橋立外，還可體驗伊根灣遊船餵海鷗的樂趣，售價1,768元起，以及「沖繩中北部一日遊」，可前往美麗海水族館、古宇利島、萬座毛、美國村，售價1,728元起；韓國首爾推出「樂高樂園接駁巴士+門票」，於首爾市區出發直達樂園，去程可以養精蓄銳、回程可以緩解疲勞，讓大人小孩都能玩得盡興，每人售價2,217元起。
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