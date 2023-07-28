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SCFI運價指數漲回千點 歐美航線一起飆漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

業界期盼已久的遠東-歐洲線運價反彈周大漲31.4%，遠東-美西線周漲幅10.1%、7月表現更猛，月漲幅達38%，推升最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲6.5%至1029.23點。

根據最新一期（28）日出爐的貨櫃運價表現比市場預期好，正式反應各大航商對於合理運價的堅持；尤其，歐洲線連續兩周價格回穩後，本周終於大漲，也反應8月開始遠東至歐洲線的調漲勢在必行。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達975美元，較前一周上漲233美元，漲幅31.4%、月漲幅27%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達1503美元，較前一周上漲96美元，漲幅6.8%、月漲幅2.5%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1943美元，較前一周上漲179美元，月漲幅10.1%、月飆漲38%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達2853美元，較前一周上漲177美元，周漲幅6.6%、月漲幅20.4%。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東開平盤；遠東到東南亞每TEU較前一周下跌6美元；遠東到韓國每TEU較前一周持平。

貨櫃輪7月旺季延後，市場期待8月運價順利反彈，根據Alphaliner的資料，六月分亞洲至北美線的周艙位減少幅度已經來到23.3%，國內的物流業者證實，7月下旬遠東到美西及美東漲幅約22%、歐洲線目前加價的幅度計算漲幅約4成，業界認為8月歐洲線也有望順利調漲。

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