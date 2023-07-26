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低碳蔬食當道 全家宣布推全新蔬食品牌、開全蔬食超商

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
低碳蔬食當道，全家即起推出全新蔬食品牌「植覺生活」，同時更於全家店舖及線上銷售渠道推11款蔬食。全家／提供
低碳蔬食當道，全家即起推出全新蔬食品牌「植覺生活」，同時更於全家店舖及線上銷售渠道推11款蔬食。全家／提供

看好低碳蔬食當道，超商積極布局。全家今（26）日宣布，推出全新蔬食品牌「植覺生活」，有13款蔬食新品，更開賣超商首見的冷凍水果。值得一提的是，全家去年底開始，陸續在慈濟醫院、園區打造5間「全蔬食便利商店」，其中全家關渡慈濟店，更是全台規模最大的全蔬食便利商店。

全家表示，未來不排除依商圈和客群開店，但目前無預期店數。

而超商龍頭7-ELEVEN在2020年上市蔬食品牌「天素地蔬」，目前有超過2,500間門市導入冷藏鮮食專區；更打造「天素地蔬複合店」擴大販售常溫、冷藏、冷凍多溫層上百款商品，近日導入近百間門市，今年上半年業績較2020年同期翻倍成長。

全家表示，年初「氣候變遷因應法」修法，推廣「低碳飲食」已成永續發展解方之一，2021年攜手善菓集團旗下品牌，包括上善豆家、蔬慕推出多款中西式聯名鮮食，帶動去年蔬食業績翻倍成長。

全家今宣布，推出全新蔬食品牌「植覺生活」，並於全台全家實體店舖、線上銷售渠道推出13款蔬食新品，鎖定全台逾600萬蔬食客人，囊括飯糰、主食、點心及冷凍水果。

看好低碳蔬食當道，全家去年12月起打造全台規模最大的全蔬食便利商店，瞄準有高蔬食需求的區域，進駐慈濟關渡園區，導入慈濟、里仁、善菓集團等知名品牌，提供逾千項商品，導入冷凍櫃販售如素水餃、素烏龍麵等供蔬食客選購。

另外，全家今年再開出四間全蔬食店，地點位於於慈濟醫院、園區，將陸續擴充導入蔬食商品。

全家商品本部副本部長黃正田表示，因應蔬食消費趨勢，自2015年起陸續導入里仁、善菓集團、慈濟、永豐餘生技等知名品牌之蔬食商品，2021年起更攜手善菓集團，推出多款中西式聯名鮮食新品。

觀購買蔬食的消費者，有四成為蔬食新客，其中西式風格受年輕客群喜愛，中式以40歲以上族群為消費主力，帶動去年蔬食商品業績翻倍成長。

全家便利商店關渡慈濟店座落於關渡慈濟園區，為全台規模最大的「全蔬食便利商店」。全家／提供
全家便利商店關渡慈濟店座落於關渡慈濟園區，為全台規模最大的「全蔬食便利商店」。全家／提供

全家 慈濟 超商

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