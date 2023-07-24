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政府「打住不打商」 私法人瞄準億元級店面、商旅掃貨

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
近年積極買店面開設門市的橡木桶洋酒，今年3月花費約1.33億元，購入北市信義區忠孝東路四段1樓店面，做為「橡木桶大巨蛋門市」。紅框處為橡木桶購入店面。台灣房屋集團趨勢中心提供
近年積極買店面開設門市的橡木桶洋酒，今年3月花費約1.33億元，購入北市信義區忠孝東路四段1樓店面，做為「橡木桶大巨蛋門市」。紅框處為橡木桶購入店面。台灣房屋集團趨勢中心提供

實價登錄資料，發現近一年的億級商用不動產交易，不乏企業購入自用的交易案例，包括今年4月，玉山銀行共花費3.23億元，買下新北市新莊區的「玉山銀行新莊副都心分行」現址的店面及商辦，從租客變屋主；同月也有旅宿業者購置飯店的案例，為新竹東門街的「明月大飯店」，由「吉發股份有限公司」以2.4億元整棟取得，由於買方背景與瑞石旅館集團有關，市場推測自用的可能性頗大。

而近年積極買店面開設門市的橡木桶洋酒，今年3月花費約1.33億元，購入信義區忠孝東路四段1樓店面，作為「橡木桶大巨蛋門市」。還有桃園區「沃客商旅」，原本承租桃園第一廣場大樓11樓經營，但去年12月轉租為買，以1.21億元買下582坪商旅；中華郵政去年底亦斥資約2.14億元，購得新莊「駅森」社區1樓200坪店面，據郵局公告，該店面除了自用外，還將切出約65坪空間招租。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，疫後國內的內需市場開始回溫，不僅餐飲旅宿業反彈，AI相關的科技產業發展也爆紅；伴隨產業復甦，業者也衍生擴張需求，加上平均地權條例的打炒房新制，原則上「管住不管商」，因此包括旅宿、店面等商用不動產，後市發展相對穩健，也讓店面成為買家出手卡位的重點。

再者，政府打房主要針對短期炒作，長期自用族群受到的影響相對低，使市場朝「自用優先」，且「長期持有」的方向發展，尤其在持續性通膨的大環境下，高資產族對房地產的抗通膨特色相當重視，因此地段佳、保值性強的店面，仍會吸引有自用需求的企業與投資人長線布局。

第一建經研究中心副理張菱育表示，精華地段的店面乃兵家必爭之地，原本以承租方式經營的業者，在累積一定資產後，遇到房東願意出售店面，即把握時機「轉租為買」，把租金變換為自身資產；且買家購入自用店面，不但有助於維持長期穩定經營，在租金節節攀升的時局裡，也能化掃除房東漲租或不續租的不確定因素；加上好地段的黃金店面，除了自用外，也具有十足的出租商機，未來亦可展望房市回溫後的增值前景，可謂投資自用兩相宜的理財選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

實價登錄資料，發現近一年的億元級商用不動產交易，不乏企業購入自用的交易案例，包括今年4月，玉山銀行共花費3.23億元，買下新北市新莊區的「玉山銀行新莊副都心分行」現址的店面及商辦，從租客變屋主。台灣房屋集團趨勢中心提供
實價登錄資料，發現近一年的億元級商用不動產交易，不乏企業購入自用的交易案例，包括今年4月，玉山銀行共花費3.23億元，買下新北市新莊區的「玉山銀行新莊副都心分行」現址的店面及商辦，從租客變屋主。台灣房屋集團趨勢中心提供

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