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中國建經、華友聯聯手 「台南安平二期國宅都更案」啟動都更重建

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
「台南安平二期國宅都更案」，是台南市迄今最大的自辦都更整合案，在中國建經、華友聯聯手下，「台南安平二期國宅都更案」順利啟動都更重建計劃。中國建經提供
「台南安平二期國宅都更案」，是台南市迄今最大的自辦都更整合案，在中國建經、華友聯聯手下，「台南安平二期國宅都更案」順利啟動都更重建計劃。中國建經提供

國內都更、危老重建案持續有好消息，身為國內自辦都更案龍頭的中國建築經理公司，19日協助「台南安平二期國宅都更案」，與華友聯開發（1436）簽訂合作備忘錄啟動重建，踏出社區重建重要的一大步。

「台南安平二期國宅都更案」，是台南市迄今最大的自辦都更整合案，該社區位於安平路及民權路間，1995年由內政部營建署（時為省府住宅及都市發展局）規劃興建226戶之國宅社區，但2005年經鑑定為海砂屋後，但改建計劃卻延宕逾10年；之後台南（5906）市即積極協助社區向營建署爭取3.75億元道義補助款，並協助劃定更新地區及籌組成立更新會。

「台南安平二期國宅都更案」量體規模大且有海砂危險疑慮，同時社區缺乏相關經驗及務實執行計畫，無法有效進行後續推動。中國建經指出，在有關單位彙集研商後，媒合曾協助台北市修德國宅都更案成功的中國建築經理公司擔任全案專案管理角色，希望藉中國建經專業服務與成功實務經驗，協助安平二期國宅推動重建。

中國建經表示，受委任後不到五年的時間，過程中與社區居民完整充分溝通，住戶的認同日漸提高，並陸續完成住戶整合及分配協調，透過公開、公平、公正的方式，讓住戶們都清楚了解未來的規劃內容以及各自的權利，在2022年7月經會員大會同意啟動公開徵選投資人程序，8月底取得住戶多數同意，並由高雄華友聯開發拿下該都更案標案。

中國建經指出，在與華友聯公司針對該案拆除工法、銀行融資等多次溝通協商後，雙方順利於19日簽訂合作備忘錄，為社區重建踏出重要的一大步，寫下嶄新里程碑，接下來中國建經將協助社區重建，全力維護保障住戶生命財產安全與權益，期望能加速後續搬遷、啟動拆除作業。

中國建經表示，在推動過程中，公司面對226戶住戶的期盼，並針對現況巷道狹小複雜，以及考量住戶實際負擔能力與需求等議題，中建團隊協助推動市府修訂都市細部計畫，以廢除部分巷道、改設置為等面積社區公園綠地，提高基地綠覆率、優化基地空間舒適度；同時依照原住戶與外部銷售需求，分棟設置住戶安置區與對外銷售區域，避免了一般改建後新舊住戶混雜的狀況，也大幅提高更新重建財務計畫之可行性，也是本案能夠順利推動的關鍵所在。

中國建經是1986年由台灣土地銀行及兆豐國際銀行投資成立，是全國第一家建築經理公司，投入建經服務至今已近40年。而自921地震發生後，中國建經體認老舊社區進行都市更新是未來不動產及都市發展之趨勢，遂積極轉型投入舊屋信託改建及都市更新領域，除協助921受災戶重建家園、高氯離子混凝土建物（俗稱海砂屋）重建，同時也協助都更危老重建，至今已有超過60個全案管理執行完成個案、承作近5,550戶都更與危老重建、總工程造價達新台幣385億元以上的實績。

中國建經不僅是第一家建築經理公司，也是國內投入社區重建時間最早、承接重建案型最多元、規模涵蓋最廣泛的建經公司團隊。

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