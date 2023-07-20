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小三通重啟！金廈樂逍遙 立榮假期3天2夜機加酒8,167起

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
因應漸增的金廈旅運需求，立榮假期推出「金廈小三通機加酒專案」三天二夜8,167元起。圖／長榮集團提供
因應漸增的金廈旅運需求，立榮假期推出「金廈小三通機加酒專案」三天二夜8,167元起。圖／長榮集團提供

受到疫情影響暫緩三年的小三通，已於3月25日開放台灣旅客與陸籍配偶能自由往來中轉；因應漸增的金廈旅運需求，立榮假期推出「金廈小三通機加酒專案」三天二夜8,167元起，產品內容包含台灣金門來回機票、金門廈門來回船票、自選酒店住宿，以及機場、碼頭間的接駁與廈門碼頭貴賓室服務。不論是探親、輕旅行或商業往返，立榮假期都是最經濟實惠且便利的選擇。即日起至8月31日，訂購金廈小三通產品不僅享有機加酒雙重折扣優惠，還有機會抽中立榮航空國內機票。

台灣五地出發金門，金廈船票/住宿/遊程一站購齊，訂購再享專屬VIP服務

立榮航空擁有完整的國內航線，您可從台北、台中、嘉義、台南、高雄出發往返金門，並透過與船舶業者合作再延伸至廈門，串起便捷小三通。立榮假期的小三通機加酒線上即時訂購服務，旅客可自行選擇機票、住宿，並依照自身行程與時間進行規劃。住宿方面，皆可彈性選擇金門與廈門兩地住宿，而交通方面除了機票、船票外，更貼心安排機場到碼頭的接送，當從廈門返台時，旅客有專屬的碼頭報到櫃檯，並能享用VIP貴賓室的茶點等超值服務。

旅客最在意的旅宿品質，立榮假期也為大家先把關，精選廈門當地的優質飯店，如：訂房網好評的森海麗景酒店、聖希羅酒店，以及五星級廈門艾美酒店、帝元維多利亞酒店…等，兼具地理位置優勢與良好的住宿品質。此外，打點好了交通、住宿，立榮假期也提供豐富的遊程加購，將廈門的熱門景點一網打盡，還能延伸到鄰近的泉州、漳州，順道遊覽南少林寺及知名的田螺坑土樓群等，一人就能成行，出遊玩樂說走就走！

歡慶小三通重啟 期間限定機加酒雙重優惠 加碼抽立榮機票

歡慶時隔三年重啟小三通，即日起至8月31日，於立榮假期訂購金廈小三通產品，結帳時輸入「GXM2023」機加酒訂單現折500元，並贈送一組300元立榮假期折扣碼，以及加碼抽立榮航空國內機票，諸多好康齊發，為您的下一趟旅程精打細算。報名請至立榮假期官網訂購。

針對無住宿需求旅客，亦可多加利用長汎假期推出的「金廈便捷通」，含台灣五地出發至金門的機票、機場碼頭接駁與至廈門的船票，單程每人3,400元起，一人成行天天出發，輕鬆銜接陸海空交通，往來大陸省時又便利，請至長汎假期官網訂購。

位於福建省極具指標性的田螺坑土樓群。由一座方樓與三座圓樓組成，故有「四菜一湯」之稱。圖／長榮集團提供
位於福建省極具指標性的田螺坑土樓群。由一座方樓與三座圓樓組成，故有「四菜一湯」之稱。圖／長榮集團提供

立榮航空 廈門 小三通 機票 金門

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