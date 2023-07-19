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台灣機器人產學聯盟「環保再利用」 捐贈媒合嘉惠學子

經濟日報／ 記者宋健生/台北即時報導
蔡惠卿表示，上銀機器手臂有免費線上模擬軟體，是學校教育推廣最佳首選。台灣機器人產學聯盟提供
蔡惠卿表示，上銀機器手臂有免費線上模擬軟體，是學校教育推廣最佳首選。台灣機器人產學聯盟提供

台灣機器人產學聯盟今(19)日舉辦每年一次的交流盛會，今年主題為「環保再利用」捐贈媒合活動。此次活動由經濟部工業局指導，精密機械研究發展中心與台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)共同主辦，募集總價值近200萬元的教學設備嘉惠學子。

廠商提供的產品非常多元，從SCARA機器手臂、工業電腦、主軸半成品、刀具、馬達、軸承、I/O模組、雲端運算系統、教導實習機與各式線材等24項產品。

分別由上銀科技（2049）、大銀微系統（4576）、放伴智能、昕鈺實業、虎門科技（6791）、健椿工業（4561）、超恩公司、新代科技、新呈工業、攝陽企業等十家企業提供贊助。

因應ESG興起、庫存成本提高，聯盟邀請企業廠商捐贈材料、設備等，讓不必要的庫存重生為教具，不但可以降低庫存成本，亦可兼顧環保永續及人才培育，將效益最大化，因而辦理「環保再利用」捐贈媒合。

企業在現場擺攤，學界來尋寶找資源，活動中也特別邀請，國立陽明交通大學教授宋開泰分享「國際機器人趨勢」，以及台灣永續能源研究基金會執行長顧洋探討「永續理念的迷思與挑戰」，產業界與學術界緊密連結，互動十分熱絡。

智動協會理事長絲國一致詞時表示，台灣機器人產學聯盟於2020年啓動迄今已邁入第四年，期盼可以透過這個平台，創造產、學更緊密的連結，並經由這樣的交流互幫互助，激盪出更多的火花，為智慧製造與機器人產業注入新活力，實現「產學攜手．共創未來」。

今年除了非常謝謝這十家提供產品的企業外，也特別分享今年在機器人教育推廣上有一個重要里程碑，教育部工科技藝競賽「機器手臂技術」第29職種新增成功。

絲國一指出，機器手臂技術是跨科整合課程，面對高齡化與少子化，機械設備搭配機器手臂來協助生產製造，已是大勢所趨，今年5月在總召鄭慶民號召與聯盟的運作下，順利新增成功，第一次競賽將於11月在嘉義高工舉辦，對於機器人教育向下札根普及到高職端，很令人期待，也鼓勵高職端聯盟成員踴躍報名參賽。

捐贈廠商代表，也是智動協會常務理事的上銀科技總經理蔡惠卿表示，上銀科技機器手臂在研發製造屬於後進者，某些功能或許還有進步空間，但上銀是台灣廠商，表示台灣也有實力研發製造機器手臂。

上銀科技總經理蔡惠卿表示，上銀機器手臂有線上模擬軟體完全免費，學校在教育推廣絕對是CP值最高的首選，而且上銀全球營運總部就在台灣，若有問題回饋反應一定會比其他國外品牌快速。

蔡惠卿並說明112學年度，上銀科技除了免費借用機器手臂與電動夾爪到工科賽的競賽現場，也願意提供比賽前三名技優隊伍的參賽學校，各送一台機器手臂(必須下個年度會使用上銀手臂參賽者)及第四名隊伍送電動夾爪一台，鼓勵高職端聯盟成員使用上銀機器手臂參加競賽。

台灣智慧自動化與機器人協會為促進台灣機器人產業發展，於2020年成立「台灣機器人產學聯盟」，整合產業界、學界與政府力量，攜手力拚台灣機器人產業升級與繁榮。

目前，聯盟成員已有115家包含學界75家及企業界40家加入聯盟，聯盟主要任務為整合產、官、學力量，共同推動人才培育、機器人與自動化工程師證照考試、產學合作、企業參訪、人才媒合與跨界合作等，歡迎有興趣的夥伴加入台灣機器人產學聯盟。

企業在現場擺攤，學界來尋寶找資源。台灣機器人產學聯盟提供
企業在現場擺攤，學界來尋寶找資源。台灣機器人產學聯盟提供
台灣機器人產學聯盟舉辦「環保再利用」捐贈媒合活動，嘉惠學子。台灣機器人產學聯盟提供
台灣機器人產學聯盟舉辦「環保再利用」捐贈媒合活動，嘉惠學子。台灣機器人產學聯盟提供

上銀科技 機器人

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