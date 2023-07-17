華泰大飯店集團特賣會 限時4天飯店物品及餐廳用品9元起
想搶便宜的消費者可以注意。為回饋給喜愛華泰大飯店集團的廣大消費者，將於2023年7月21日(五)～2023年7月24日(一) 舉辦「華泰大飯店集團特賣會」，此次特賣會商品除原「華泰王子大飯店」精美用品及備品外，並集結旗下知名生態度假飯店「華泰瑞苑」、精品設計飯店「賦樂旅居」的汰換良品，販售客房和餐廳精美用品及備品如運動器材、傢俱、陶瓷及玻璃器皿、不銹鋼餐具...等，數千件商品最低9元起，其中更將近全新、萬元知名品牌運動器材以原價2.5折的優惠價販售（特賣會期間每人限購一台），歡迎民眾自備購物袋，把握僅有四天時間選購，數量有限，售完為止。
日期：2023年7月21日(五)～2023年7月24日(一)
時間：10:00-16:00
販售項目：運動器材、傢俱、備品、燈具、陶瓷及玻璃器皿、不銹鋼餐具、佈置物品...等。
地址：台北市中山區林森北路369號
注意事項：
1. 為響應環保，請自備購物袋，現場不提供任何包裝與推車。
2. 運動器材於特賣會期間每人限購一台。
3. 購買大型傢俱者由現場服務人員指引，需自行前往樓層挑選搬運。
4. 拍賣活動現場僅提供現金結帳。
5. 價錢如有異動以現場為主，商品數量有限，售完為止。
6. 商品售出後恕不退換，結帳前請自行負責確認品質，結帳離開後不接受以品質為由要求退貨。
7. 華泰大飯店保留活動解釋權。
華泰大飯店集團指出，2022年10月中旬，原「華泰王子大飯店」因集團營運方針結束營業，現址將打造為複合式大樓，集團為感謝與華泰大飯店多年來一起並肩作戰的工作夥伴們，更特地將富有飯店紀念意義的英國百年wedgwood骨瓷組，致贈給集團員工，除了作為充滿工作回憶的紀念品外，更象徵集團期許新舊傳承、愛才惜才的用心。
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