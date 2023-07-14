第29屆建築園冶獎 台中懋榮高見、麗晨丰二三等7案得獎

第29屆建築園冶獎評選如火如荼進行中，台中市大樓及透天評選結果出爐，這次共有7件作品入圍，得獎名單包括「懋榮高見」、「總太聚作」、「鉅虹水岸」，以及麗晨建設總部大樓「丯二三」、漢宇建設企業總部「見築館」等。

本屆建築園冶獎執行長黃瀚霆表示，近年隨著參與建築園冶獎的縣市、個案越來越多，代表建築園冶獎的初衷-「取法於自然，還諸於自然」獲得更多的迴響。

不論公、私部門或是社區營造，都希望民眾能享受大自然給予的風、光、水、綠，也樂見政府單位或民間建設加入建築園冶獎的行列，創造更多更宜居、更貼近自然的優秀作品。

此次得獎的大肚區透天案「懋榮高見」，發想源自於「安藤忠雄4×4House」概念，將生態建築設計的原則：風、光、 景、綠帶入其中，戶戶門前種植3樓高的光臘樹，替白色及黃色的建築體增加一抹綠，讓外觀呈現出更柔和的美感。

而綠色植栽、時尚石材搭配雕塑藝作品，讓藝術、風雅與閒適的氛圍，顯現在每個空間。

北屯區大樓案「總太聚作」基地面積近6,000坪，僅使用三分之一建蔽率，社區景觀綠化面積達總綠覆率比例近70%。

全區擁1,800坪造鎮規模的景觀範圍，擁有前後院水循環生態溪流，並從環太東路退縮50米，讓基地綠地景觀延伸到基地前廍子溪水岸綠帶及南邊4,950坪麗園公園。

北屯區單元12建案「鉅虹水岸」，開窗上採低檯度深窗設計，陽台以玻璃欄杆取代RC檯度，創造更為明亮室內空間。

1樓地面層綠化綠化面積種植151棵喬木，沿街步道疏植櫸木，雙排式種植成林，社區並藉由水池、水瀑、天井、風廊、植樹阻絕輻射熱，配合誘導式通風，來達到自然誘導式冷房的效果。

晨禎營造、麗晨建設位於西區的總部大樓「丰二三」以清水模為主體，蜂窩式的外觀不僅象徵辛勤工作，更在每格蜂窩種植植栽，建物規劃空氣交換系統，同時還有太陽能發電、雨水回收再利用、電梯使用永磁馬達電力回升裝置等設備，將綠能結合再生能源。

漢宇建設企業總部「見築館」位於北屯，清水模搭配石材框架的外觀，1樓半戶外開放空間，退縮16米樹廊，讓光線和風能自由穿透建物，建物中心規劃「回」字型的天井微森林，種植 80棵喬木和光臘樹，梯間特別選用實心透明玻璃磚引光入室。

建築園冶獎自1995年創立至今，已邁入第29 屆，由於是民間自發的建築運動，評選過程無需報名費、更不用贊助任何活動經費，透過公平公正的評選機制，作品得獎之後也不需支付額外費用。