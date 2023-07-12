長榮董座張衍義：海運市場變數仍大

中華民國輪船公會理事長暨長榮海運董事長張衍義昨（11）日對於今年海運景氣趨於保守，他認為，全球海運市場變數仍大，7月旺季有延後情況，下半年會比上半年好一些，但已不比去年，今年是非常具挑戰性的一年。

中華民國第69屆航海節慶祝大會昨日舉行，張衍義對今年海運景氣作此表述。不過，昨天也參加慶祝大會的遠東集團暨裕民航運董事長徐旭東則相對樂觀。

張衍義表示，全球貨櫃輪市場的供、需缺口仍大，7月已經看到旺季效應延後，運價也面臨供、需失衡壓力，短時間內運價要急速上漲不容易，旺季有延到第8月的情況，希望在第4季初運價有機會上來。

張衍義進一步指出，國際海事組織（IMO）訂定的現成船能源效率指標（EEXI）及碳強度指標（CII）求未將會趨嚴，再加上貨櫃輪市場表現不佳，勢必加速一些老舊船舶進行汰換，經過一年的調整，明年舊船汰換的意願會拉高，雖然明年還有新船加入，但老船拆解的意願及數量會更大。