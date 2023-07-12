長榮砸千億 大買節能船

長榮斥資千億大買節能船。長榮海運昨（11）日代子公司Evergreen Marine （Asia）Pte. Ltd.公告，將斥資43.2億美元到50.4億美元間（約新台幣1,352億元至1,577.5億元間），購入24艘1.6萬TEU（20呎櫃）甲醇雙燃料貨櫃輪，準備進行船舶汰舊換新。

據了解，考量到全球船舶未來將面臨更嚴苛的環保法規約束，訂造雙燃料船舶已成航商新趨勢，長榮海運提升船隊長期競爭力考量，成為國內首家訂造甲醇雙燃料船業者。

業界指出，航商決定造船時機及船舶的選擇，都會直接影響到船公司的獲利，長榮海運在造船的評估一直有一群專業的團隊，對於市場變動研判非常專業，長榮此次兩筆新船訂單是分別向日本Nihon Shipyard及韓國三星重工下訂分別為八艘及16艘，總計24艘新船，加速提升長榮海運在全球市場的競爭力。

長榮新船訂單尚未與造船廠完成簽約，還未有明確交船時間表，目前長榮海運全集團營運船隊共計有214艘，運能為167.6萬TEU，含此次24艘新船訂單在內，待交船舶尚有61艘、運能約67萬TEU。

國內航運專家指出，國際海事組織(IMO)於今年7月舉行海洋環境保護委員會第80屆會議（MEPC 80），會中修訂船舶溫室氣體減排目標，設定與2008年相比，於2030年減排20%、2040年減排70%、2050年達到淨零排放，將迫使航商加速朝向淨零排放轉型。

環保節能減碳已成為最熱門的議題，環保節能船大戰開打，不符法規的船舶需要減速等因應，全球貨櫃輪將吹起老舊船舶拆減風，老舊船舶退出速度進一步牽動運價變化。

日前陽明已經選擇訂造引進五艘LNG（天然氣）船後，長榮海運打造新船的動作更積極，一口氣要訂造24艘1.6萬TEU（20呎櫃）貨櫃船，總投資額上看1,577億元。