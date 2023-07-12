長榮砸千億 大買節能船

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

長榮斥資千億大買節能船。長榮海運昨（11）日代子公司Evergreen Marine （Asia）Pte. Ltd.公告，將斥資43.2億美元到50.4億美元間（約新台幣1,352億元至1,577.5億元間），購入24艘1.6萬TEU（20呎櫃）甲醇雙燃料貨櫃輪，準備進行船舶汰舊換新。

據了解，考量到全球船舶未來將面臨更嚴苛的環保法規約束，訂造雙燃料船舶已成航商新趨勢，長榮海運提升船隊長期競爭力考量，成為國內首家訂造甲醇雙燃料船業者。

業界指出，航商決定造船時機及船舶的選擇，都會直接影響到船公司的獲利，長榮海運在造船的評估一直有一群專業的團隊，對於市場變動研判非常專業，長榮此次兩筆新船訂單是分別向日本Nihon Shipyard及韓國三星重工下訂分別為八艘及16艘，總計24艘新船，加速提升長榮海運在全球市場的競爭力。

長榮新船訂單尚未與造船廠完成簽約，還未有明確交船時間表，目前長榮海運全集團營運船隊共計有214艘，運能為167.6萬TEU，含此次24艘新船訂單在內，待交船舶尚有61艘、運能約67萬TEU。

國內航運專家指出，國際海事組織(IMO)於今年7月舉行海洋環境保護委員會第80屆會議（MEPC 80），會中修訂船舶溫室氣體減排目標，設定與2008年相比，於2030年減排20%、2040年減排70%、2050年達到淨零排放，將迫使航商加速朝向淨零排放轉型。

環保節能減碳已成為最熱門的議題，環保節能船大戰開打，不符法規的船舶需要減速等因應，全球貨櫃輪將吹起老舊船舶拆減風，老舊船舶退出速度進一步牽動運價變化。

日前陽明已經選擇訂造引進五艘LNG（天然氣）船後，長榮海運打造新船的動作更積極，一口氣要訂造24艘1.6萬TEU（20呎櫃）貨櫃船，總投資額上看1,577億元。

長榮海運

延伸閱讀

海運「運力過剩、股價卻不破底」？他分析3關鍵原因

長榮（2603）填息是假議題？他樂觀分析：第三季還能期待

長榮（2603）還會漲！他讚「股價100元以下送分題」：做多還要更多

花旗修正對航運悲觀看法 長榮、陽明獲升評

相關新聞

長榮砸千億 大買節能船

長榮斥資千億大買節能船。長榮海運昨（11）日代子公司Evergreen Marine （Asia）Pte. Ltd.公告...

長榮董座張衍義：海運市場變數仍大

中華民國輪船公會理事長暨長榮海運董事長張衍義昨（11）日對於今年海運景氣趨於保守，他認為，全球海運市場變數仍大，7月旺季...

董事長說故事／體力與腦力

我曾說過，「用頭腦」與「用體力」的分配，關乎自身的成長與高度。

職場教練課／打破習慣與傳統迷思

俄國沙皇登基後，有一天午後在皇宮後花園散步。發現花園一角站著一個衛兵，沙皇左看看右瞧瞧，覺得這裡又不是交通要道，也不是危...

憲生說法／人口紅利 vs. 競爭實力

「我不能理解，為什麼一個國家中小孩子生得多，年輕人口的比例高，就代表這個國家的人口紅利多，未來會有較高發展力？」

「百億地王」出手了！ 大買大同股票

公開資訊觀測站最新資料顯示，大同（2371）副董事長吳振隆6月加碼自家股票3,500張，以11日收盤價54.2元計算，市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦