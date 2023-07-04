談氣候變遷 台泥董座張安平：全球除了氣侯另有三大危機

台泥（1101）董事長張安平今(4)日出席國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，針對「邁向永續未來，以自然為本的調適行動」議題提出見解。他表示，當前面臨全球危機，不只是氣候危機，另外還有認知、思想及想像三大危機。

張安平表示，第一是認知危機，大家認知上懷疑氣候危機真的會來嗎？答案是，氣候不改變，危機一定會來；第二是思想危機，大家懷疑自己做的有用嗎？我們必須要有信心，要相信自己做的事情會幫助這個地球；還有想像危機，大家無法想像，如果氣候危機來臨，恐怖性會到什麼地步，我們現在八十幾億人口到底可以剩下幾億人口都不知道，這些都是我們的危機，必須要解決。

在生物多樣性部分，張安平也舉例，現在所有野生的哺乳類動物，只佔全世界哺乳類總量的4%，超過三分之一是我們八十幾億人口，其他三分之二都是人類圈養來吃的，這樣還有生物多樣化嗎？張安平也說到，全世界從過去到現在，有五次大滅絕，我們這一代是在人類歷史中間，唯一一代了解到有五次大滅絕，也有可能會被大滅絕，如果不小心的話，我們可能是最後一代去觀察這個大滅絕的。張安平也提到台泥投入和平永續生態方舟計畫的理由，「其實人類最不了解的是土地(土壤)裡的生態」。

被主持人問及能否給予企業界生物多樣性建議時，張安平指出，生物多樣性是長遠的事，他無法現在給予建議，但話鋒一轉，也對參與論壇的企業人士提出建議，「面對全球氣候變遷，很多事情都是需要新的製造方法、過程，不要只選有IRR(內部報酬率)的投資，一定要撥一部分的錢去做研發研究，不是每一筆錢都要賺多少錢才行。」

張安平也呼籲政府：「我很擔心未來碳的議題像是碳費，希望政府不要對產業一刀切，政府最容易走一刀切，這對政府實行非常簡單，但這樣對台灣的減碳一點好處都沒有。」

張安平並表示，地球升溫1.5度C的危機真的會到來。希望所有人把思考從I(我)變成We(我們)。「我有一個小小的願望，希望全世界大部分的國家願意把用在武器上的錢，去處理氣候變遷的議題」。