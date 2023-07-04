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貨櫃三雄填息行情佳 陽明除息首日跳空漲停、填息率24.5%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明（2609）今（4）日除息，是貨櫃三雄中最後除息的一家，每股配發20元現金股利，除息參考價格為49.3元，受惠於長榮除息後上演連續兩根漲停加持，今天陽明直接攻上漲停填息率24.5%；長榮海運（2603）今天填息率則是達到39%。

陽明今天股價攻上漲停，來到54.2元，填息率24.5%，長榮海運繼續邁向填息之路，今天一度衝高來到112.5元，大漲9.7%，填息率39%，萬海昨天填息後，今天股價也再度衝高來到63.4元，漲幅7.6%。

全球市場求還未恢復，航商減艙的動作則持續，根據 Alphaliner 的統計資料，六月分亞洲至北美的周艙位減少23.3%，隨著市場供給減少，旺季即將到來運價也在谷底靜待反彈。

根據國際海事組織（IMO）新環保法規實施，老舊船舶要符合規定，必須要減速航行，也會間接減少船舶供給，今年六月美國線周艙位已較去年同期減少23.3%；隨著旺季到來，已傳出多家海運業者正在研擬7月陸續加收旺季要開始加GRI（綜合附加費），目前傳出每 FEU （40呎櫃）調漲400美元。

國內航運業者分析，運價這次漲勢能否推動，本周運價表現是關鍵，大陸的貨量是否增加，北美的庫存去化進貨是否轉積極都是觀察焦點，7月已進入貨櫃航運傳統旺季，通路業者也開始為9月 Back to School （返校）商機以及後續感恩節、聖誕節等購物旺季準備，運價有望反彈到合理水準。

長榮海運 除息

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