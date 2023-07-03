榮成深耕永續 獲AREA亞洲企業社會責任大獎

榮成（1909）山與田教育基金會長期關注社會公益，堅信用「教育翻轉貧困」，成果受國際肯定，於日前獲2023年亞洲地區ESG指標大獎的《亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Entrepreneurship Awards, AREA)》之「社會公益發展獎（Social empowerment）」，並於亞洲19個國家中脫穎而出。榮成以永續發展為企業長久經營目標，多元發展並致力於發揮企業影響力回饋社會大眾。

榮成深知ESG永續發展的路不是特定企業的課題，也不再單單是一個世代的挑戰、一個方向的前進。在2010年接觸南投縣民和國中後，規劃出短中長期的資助目標，期望可以透過榮成的力量替偏遠地區的教育創造一個新的可能，將希望帶給未來的國家支柱。

榮成山與田教育基金會近年提供的資助規劃，包含「校園校舍整建專案」、「自強專案」、「教育資源計劃」及「營養伙食專案」等，從校園硬體設施的整建，如操場司令台、學校廚房設備升級、及教師宿舍居危重建等，到資助跆拳道校隊的訓練及比賽費用、再到在校生與畢業校友的就學追蹤與教育輔導等資源規劃，為的就是確保偏鄉孩童可以平等且安全地接受教育，擁有扭轉自己未來的機會。

榮成針對偏鄉教育專案首次導入社會影響力評估(SROI) 方法，計算 SROI 所帶來的效益，逐年評估並持續掌握目前推動的措施是否可以產生更大的社會影響力，亦作為專案調整的依據之一。依2022 年推動進度推算 SROI=1.4，代表 1 元的貨幣投資可產生 1.4 元的社會影響力。

面對國際永續發展的思維成熟，榮成深切了解需肩負著與世界共好的使命，積極發展低碳環保的高新技術，致力於打造「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」發展目標。並於6月30日發布2022年永續報告書，導入最新全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）之 GRI Standards 永續性報告指南 2021 年版編製，完整解密榮成於 ESG 面向的推動成果。

為因應國際減碳趨勢，榮成於2022年導入國際碳盤查最新標準 ISO14064-2018，自主揭露產業鏈碳排放資訊盤查範圍為全營運據點，並委請第三方查驗機構台灣檢驗科技公司（SGS）進行查證；另外，更與淡江大學於2023年合作導入ISO14067 產品碳足跡標準計算榮成低碳造紙與綠色包裝產品碳排放量，預計於2023年第4季取得國際標準證書。

為了讓「永續」不再只是社會議題，榮成紙業將在7月21日至7月23日於台北世貿一館參展2023年亞太永續博覽會，為台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦。現場將以巨型紙箱沉浸式空間、光雕動畫及永續倡議樹等區域，分享榮成ESG永續力實踐，擴大循環永續價值影響力。