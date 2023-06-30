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燦星旅遊高雄分公司今開幕 蓄勢待發擴大市場布局

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

燦星旅遊（2719）今(30)日在高雄開設第四家分公司，燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，這一舉措旨在強化在地服務布局、提升業績，同時實現在台灣市場的戰略擴張。此外，公司計劃在今年陸續開設新竹和台中分公司，以擴大業務版圖，增加直接客戶服務。

燦星旅遊將同時繼續採用「鄉村包圍城市」的產品策略，提高競爭力和市場能見度，並參考高知市的成功經驗，持續拓展在日本二線城市的包機業務。

作為台鋼集團運動休閒事業體的一員，燦星旅遊充分利用集團豐富的資源，在高雄市展開更多的業務。同時，燦星旅遊計畫與「高苑科技大學」(計畫改名台鋼科技大學）展開產學合作，此合作不僅能為產業帶來創新和活力，還能借助台鋼集團運動休閒事業的多元體系和豐富資源，提升學生的職場競爭力和就業力，培養出符合產業需求的優秀人才。同時，這樣的合作也能推動旅遊產業的發展，為台灣觀光產業的未來注入更多活力和創新。

燦星旅遊高雄分公司經理劉盛文表示，將透過門市營運和通路結盟，提供多元且具競爭力的旅遊產品和服務，並與各方合作推動整個旅遊業的發展。

燦星高雄分公司將深化與集團關係企業的商務合作，提供更多選擇和優質服務，包括員工旅遊、獎勵旅遊和會展等項目。透過不斷擴大合作網絡，提升旅遊服務的品質和便利性，將致力為消費者和企業提供更優秀的旅遊體驗。

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