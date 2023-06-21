華航出席巴黎航空展 與波音簽訂8架787客機確認訂單

中華航空（2610）董事長謝世謙應邀出席2023年巴黎國際航空展，與波音公司簽訂5月10日於董事會決議的八架787客機選購權轉為確認訂單，整體787機隊將達24架規模，預計2028年交機完畢，規劃派飛區域、紐澳及長程航線。

華航在2022年8月決議訂購16架787客機，搭配奇異 GEnx 發動機，預計2025年開始交付，現再確認加上8架，預計2026年起交機，總計24架787新世代廣體客機，並依旅運需求評估，決定將其中六架轉換為大運量的 787-10 機型。

華航 787-9 客機將配置豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙共三個艙等，先進的客艙產品規劃，搭配787客艙更貼近人體舒適的濕度與壓力調整，將帶給旅客煥然一新的優質客艙體驗；且787客機可較前一代機型減少約20%燃油消耗與碳排放，節油減碳高效能，不僅大幅優化成本結構，也將是華航邁向2050淨零碳排的一大助力。

華航機隊目前營運87架客貨機，包括 A321neo、A350-900、777-300ER、A330-300、737-800 共66架客機及 747-400F、777F 共21架貨機；引進787全新客機將替換 A330-300 客機，落實航機汰舊換新計畫。華航將持續擘劃機隊規模，提供旅客更先進優質的客運服務及產品，提升營運效益，朝向企業永續邁進。