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七都預售購屋門檻全突破千萬 但下半年房市有四大變數

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
永慶房產集團今天發布房屋趨勢前瞻報告，總經理葉凌棋表示，影響2023年下半年房市有四大變數，分別為：經濟情勢、通膨、房市政策、總統大選。房市示意圖。記者游智文／攝影
永慶房產集團今天發布房屋趨勢前瞻報告，總經理葉凌棋表示，影響2023年下半年房市有四大變數，分別為：經濟情勢、通膨、房市政策、總統大選。房市示意圖。記者游智文／攝影

永慶房產集團今天發布房屋趨勢前瞻報告，總經理葉凌棋表示，根據預售屋實價登錄資料統計，觀察今年1-4月七大都會區預售屋中位數總價發現，七大都會區購屋門檻再度提高，全數突破1000萬元，且新竹縣市中位數總價達1772萬元，已超車新北市的1645萬元，位居七都第二；而桃園市成為北台灣房價凹陷區，預售屋中位數總價1197萬元，除較雙北更為實惠外，甚至比新竹縣市低，成為雙北、新竹縣市民眾移居的首選。

葉凌棋指出，七大都會區去年第四季房價開始出現下跌走勢，房市出現反轉向下訊號，由漲轉跌，到今年第一季漲跌均在1%上下，轉趨持平盤整；不過，今年第二季七都房價較第一季漲幅在0.8%至4.2%之間，呈現持平轉小漲走勢，在不確定性因素仍高的狀況下，有待後市持續觀察。

不過，全球經濟情勢仍不明朗，升息趨緩，而通膨壓力尚未緩解，加上國內下半年尚有總統大選不確定性，及央行再度實施選擇性信用管制影響，2023年整體房市表現「量縮」格局已確立，預估2023年房市交易量約27.1至28.6萬棟之間，與去年同期相比約減少10%至15%左右。

而影響2023年下半年房市有四大變數，分別為：經濟情勢、通膨、房市政策、總統大選。葉凌棋指出，全球經濟需求不振，經濟前景不明，市場普遍看淡2023年經濟景氣，將影響房市表現。而全球能源、糧食與供應鏈仍有風險，加上地緣政治衝突未歇，通膨恐成新常態，都將左右下半年房市表現。在政策面上，平均地權條例將於7/1上路實施，央行近期又推出針對第二戶的限貸令，下半年是否還有新房市政策推出，也會讓房市表現出現變化。此外，下半年總統大選選戰開打，也將是影響下半年房市的不確定因素。因此，經濟情勢、通膨、房市政策、總統大選是決定下半年房市交易量的關鍵。

房市 通膨 總統大選 房價

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