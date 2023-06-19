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疫後解封現象：百貨通路與電商刷卡量出現翻轉

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

疫後解封效應已影響到實體與線上通路的刷卡量消長，其中兆豐銀在今日公布最新的大數據統計，今年1到5月的四大網購簽帳對比去年同期已下滑4.9%，光5月份更年減高達10.6%，但同一期間百貨實體簽帳卻成長高達69%，對比相當鮮明，而且顛覆了外界過去認為虛擬已然要取代實體通路的想像。

對此兆豐銀認為，這顯示客戶能夠實際觸摸到的購物體驗終究還是凌駕虛擬平台，可以拿進手中的商品還是比較有感。過去疫情帶旺電商業績，許多民眾認為自此消費行為將出現轉變，未來主要購物渠道將變成電商通路的天下，但銀行實際看到的數字，卻是解封後實體店面與網購電商的簽帳金額出現意外翻轉。

解封效應除了反應在國內實體通路刷卡消費，也呈現在海外消費。對此兆豐銀行也公布相關統計，旗下海外卡主力，給予3%現金回饋無上限的利多御璽卡，在今年1到4月的卡量已較去年同期暴漲196%，簽帳金額也成長超過100%，其中光4月份就有將近五成都是海外交易，尤其以平均年齡45歲卡友居冠。

兆豐銀行也發現，旗下客層的海外刷卡消費以日本與韓國最多，其中，今年1到4月份海外消費交易筆數最多的就是日幣，但簽帳金額成長比例最高的則是韓元，對比去年同期成長高達504%。

兆豐銀行 消費

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