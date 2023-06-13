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美食展顛覆想像的佳餚 罐頭裡的佛跳牆吸睛

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
想吃佛跳牆、香菇雞湯免燉煮，罐頭版經典台菜，即開即食非常方便。圖/軒閣食品-鮮盒子
想吃佛跳牆、香菇雞湯免燉煮，罐頭版經典台菜，即開即食非常方便。圖/軒閣食品-鮮盒子

2023年台北國際食品展將於6月14至17日在台北南港展覽館展出，首創將經典台菜裝進罐頭裡，常溫保存、即開即食，連隔水加熱都可以省去的「軒閣食品-鮮盒子」，也在這次展出當中，其中一人版的罐頭佛跳牆最吸睛，還未展出已經先吸引企業訂購，當作中秋節禮盒。

「軒閣食品-鮮盒子」創辦人Torres王靖仁說，鮮盒子致力於傳承台灣經典美味，佛跳牆是台灣料理大菜，也是台灣人團圓宴客必吃佳餚，以往只有宴客才吃的到的辦桌料理，透過鮮盒子獨家技術，匯聚豐盛食材 ，搖身一變成為山珍海味鮮盒子。

鮮盒子的明星商品包括佛跳牆、肉骨茶、干貝雞湯、香菇雞湯，多為台菜中的經典。

王靖仁表示，「鮮盒子」的發想，源自於「個人需求」日益增加，即使一個人也可以大快朵頤品嘗宴客料理；「即開即食、常溫保存」，攜帶方便更是體貼的展現，廣受各國代理商喜愛，尤其日本、澳洲、香港特別鍾愛「鮮盒子佛跳牆」與「鮮盒子干貝雞湯」。

此次新品「素佛跳牆」以蔬食為內涵、溫和藥膳為輔，已吸引消費者、通路及各國代理商的青睞。

罐頭包裝除了具備常溫保存優點，容器耐撞也比較容易保存，尤其是即將來臨的暑假出遊、露營風氣的興盛，即時料理的需求與日俱增，還具備攜帶方便的優點。

2023新品「素佛跳牆」與「麻油菇菇湯」，在健康蔬食、養生環保的概念下，以蔬食為內涵、溫和藥膳為輔，讓喜愛蔬食的消費者也可品嘗到素食佛跳牆與富含營養的麻油菇菇湯。

即使一個人也可以大快朵頤品嘗宴客料理的個人版佛跳牆。圖/軒閣食品-鮮盒子
即使一個人也可以大快朵頤品嘗宴客料理的個人版佛跳牆。圖/軒閣食品-鮮盒子

消費

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