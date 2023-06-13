美食展顛覆想像的佳餚 罐頭裡的佛跳牆吸睛

2023年台北國際食品展將於6月14至17日在台北南港展覽館展出，首創將經典台菜裝進罐頭裡，常溫保存、即開即食，連隔水加熱都可以省去的「軒閣食品-鮮盒子」，也在這次展出當中，其中一人版的罐頭佛跳牆最吸睛，還未展出已經先吸引企業訂購，當作中秋節禮盒。

「軒閣食品-鮮盒子」創辦人Torres王靖仁說，鮮盒子致力於傳承台灣經典美味，佛跳牆是台灣料理大菜，也是台灣人團圓宴客必吃佳餚，以往只有宴客才吃的到的辦桌料理，透過鮮盒子獨家技術，匯聚豐盛食材 ，搖身一變成為山珍海味鮮盒子。

鮮盒子的明星商品包括佛跳牆、肉骨茶、干貝雞湯、香菇雞湯，多為台菜中的經典。

王靖仁表示，「鮮盒子」的發想，源自於「個人需求」日益增加，即使一個人也可以大快朵頤品嘗宴客料理；「即開即食、常溫保存」，攜帶方便更是體貼的展現，廣受各國代理商喜愛，尤其日本、澳洲、香港特別鍾愛「鮮盒子佛跳牆」與「鮮盒子干貝雞湯」。

此次新品「素佛跳牆」以蔬食為內涵、溫和藥膳為輔，已吸引消費者、通路及各國代理商的青睞。

罐頭包裝除了具備常溫保存優點，容器耐撞也比較容易保存，尤其是即將來臨的暑假出遊、露營風氣的興盛，即時料理的需求與日俱增，還具備攜帶方便的優點。