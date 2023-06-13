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台灣風能訓練中心跨國合作 培訓本國籍船員符合離岸風電產業人才需求

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台灣風能訓練公司與日本三大航運集團Mitsui O.S.K. Lines及其下訓練品牌MOLMEC簽署MOU。照片／業供
台灣風能訓練公司與日本三大航運集團Mitsui O.S.K. Lines及其下訓練品牌MOLMEC簽署MOU。照片／業供

台灣風能訓練公司因應國內離岸風電產業發展，以培育風電專才為核心價值，導入國際風能組織（GWO）等各項安全及技術訓練課程；成功在2020及2021連續2年GWO發證數亞洲第一 ，並入圍GWO「亞太地區年度最佳訓練團隊」及「傑出青年教師」等殊榮，訓練服務品質及績效獲國際肯定。

台灣風能訓練公司指出，隨著國內離岸風電進入大規模海上安裝階段，各類特殊工作船舶及其操作船員需求逐步浮現，其中以船舶動態定位系統操作船員（DPO）人才需求尤為緊迫，而國內目前尚無相關培訓機構。為此，該公司與日本三大航運集團Mitsui O.S.K. Lines及其下訓練品牌MOLMEC（下稱MOL）合作。

目標於今年度協助20位本國籍船員赴日本東京MOL Dynamic Positioning Training Center訓練中心接受國際標準 NI 船舶動態定位操作訓練，以加速本國籍船員取得動態定位操作員證書(Dynamic Positioning Operator)，滿足國內產業需求並推動人才本土化。

雙方並藉由此次簽署之合作備忘錄（MOU），以下列方面作為未來發展合作方向及目標：

一、台灣風能訓練公司將協助臺灣本土船員至位於日本東京之MOL訓練中心取得符合國際標準The Nautical Institute（NI）之船舶動態定位操作訓練課程。

二、協助臺灣本國籍船員獲得符合 NI 標準之動態定位系統訓練認證，使他們熟悉動態定位系統的操作和知識。

三、發展跨國合作訓練關係，促進台日未來在離岸風電和海事相關產業之合作。

離岸風電 日本 東京

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