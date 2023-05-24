200萬豪宅又多1棟！這買家砸3.7億 一次包2戶首泰信義

北市200萬俱樂部豪宅再添一棟，有最貴捷運宅之稱的「首泰信義」，過去傳聞開價每坪單價250萬元，不過據最新實價揭露首筆交易，去年7月成交20、25樓戶，總坪數皆為104.73坪，總價分別為1.8億元、1.9億元，換算每坪單價為194.76、202.33萬元。經查謄本，買方為法人金德美投資。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，該案坐落地段高檔，周邊即便老宅產品也要來到單價8字頭，一般預售新案飆上百萬元都屬合理水位，此社區再以豪宅案問世，名列單價200萬元俱樂部倒也不意外。

首泰信義位在信義路四段，為捷運信義安和站的捷運聯開案，總樓高34樓。陳炳辰指出，雖然捷運站普遍為一般民眾日常使用，但捷運線路常有黃金軸線的安排，而黃金地帶與黃金軸線的效益相互加乘，態勢如虎添翼，像是大安森林公園站共構豪宅「勤美璞真」，或是緊貼忠孝復興站的「台北之星」，又或是象山站、板橋站周邊的豪宅，個個身價非凡，高價宅案與捷運概念便顯相得益彰。

不過，此次成交行情未突破先前傳言250萬元，陳炳辰分析，豪宅開價與成交價位本就有落差，且不同戶別的價差大，或許超高樓層或頂樓戶有達到250萬的行情，但低樓層可能因有住商混合的型態，價碼恐跌破200萬元，像是大直、天母等豪宅也有因戶別不同，價差大的狀況。

展望今年豪宅市場，陳炳辰指出，今年房市環境不佳，包括大選、利息偏高、政經局勢不穩，以及年中的平均地權條例將上路，私法人買房採許可制，更讓不少豪宅案聞風色變，畢竟時有資產方以公司名義出手豪宅，做資產配置與投資，種種利空讓有錢人不願追高布局不動產，皆以行情價碼出手，求得逢低入手，賣方當然討不到便宜，常有賠售情勢傳出，窘況在今年好轉機率低，得在明年利空出盡才見明朗。