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陸方開放台灣團客 觀光局：禁團令等協商完才解除

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中國大陸國台辦今（19）日宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。對此，交通部觀光局長張錫聰表示，對此樂觀其成，另外觀光小兩會已逐步接觸規畫，我國赴陸「禁團令」要等協商完成才會解除，期待陸方同步開放陸客自由行來台，達到對等、雙向交流共識。

張錫聰表示，陸方針對大陸的地接社開放台灣團的部分是非常的樂觀其成，昨天陸委會也有發布一些新聞，他們就兩岸旅遊的後續，在政策上我們也會徵詢，基本上兩岸的旅遊恢復常態的市場這是雙方共識，至於如何恢復，基本上還是要「對等雙向」，如何同步對等恢復。

不過，張錫聰也說，目前還有一些相關的管理、相關的安排涉及到很多事務性的協商，所以期待能夠儘速來啟動觀光小兩會相關協商，包括遊程是否需要調整，疫情期間很多觀光建設、景點推動，也有新景點開發，譬如戶外主題、低碳旅遊等，都是未來安排行程很重要參考，需要雙方坐下來談，把相關大陸組團和接待方行程觀光資源變動、景點變化，以及兩岸旅遊業界有何不同，要對接事務性問題先做好溝通後，談好有共識的開放時間，期待盡速啟動，觀光局會配合相關政策來進行實務性協商啟動。

至於觀光小兩會的進度，張錫聰也說，已逐步接觸規畫，仍要確認陸方對口、時間及地點，有共識才進行事務性協商，但不會涉及政策性協商。我國赴陸「禁團令」也要等協商完成才會解除，因為既有機制都還在，若有達成共識就會盡快啟動。被問到5月底是否有機會，他僅說，「會努力」。

觀光 疫情

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