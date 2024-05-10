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科妍第1季毛利率創新高 法人對今、明年展望正向

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

科妍（1786）第1季毛利率創歷史新高，表現優於市場預期中，法人機構認為，隨科妍在產品線趨於完整、國際佈局走向成熟，營運將進入成長軌道，毛利率則會隨產品組合及稼動率拉升而逐年提高，今、明年淨利年增率皆可望超過50%。

分析師指出，科妍第1季營收年增62.28%，毛利率77.94%，創歷史新高，表現優於預期，雖受費用偏高拖累，致營業利益4,783萬元、年增14.9%，表現略低於預期，在加計業外後，稅後淨利5,173萬元、年增57.8%，每股獲利（EPS）0.76元，表現優於預期。另外，4月營收年增23.4%、月減12.5%。

法人機構認為，隨科妍在國際市場於今年第2季後陸續取證，而甫於4月取證的「可麗媞」，則有望於第3季正式推出，都將帶動營收出現明顯成長，維持2024年營收10.36億元、年增45.3%，EPS約4.4元的水準。

且在產品線趨於完整、國際布局走向成熟，營運將進入成長軌道，毛利率則會隨產品組合及稼動率拉升而逐年提高，今年獲利有望將創歷史新高，且動能將延續至2025年，帶動今、明年淨利年增率皆可超過50%。

毛利率 營收

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