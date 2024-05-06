玉晶光進擊 搶食蘋果單

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

蘋果今年iPhone 16系列新機當中，可望有更多機種搭載潛望式鏡頭，為大立光下半年營運添新動能，不過，另一家蘋果鏡頭供應商玉晶光（3406）加快追趕腳步，並證實「手機客戶」的潛望式鏡頭目前正送樣中，若一切順利，最快有望6月出貨。

玉晶光雖未點名客戶，業界認為就是蘋果，搶單大立光意味濃厚。外界關注，隨著玉晶光加入戰局，今年iPhone 16潛望式鏡頭訂單不再由大立光獨吃，是否對大立光平均單價造成壓力。

業界分析，大立光與玉晶光同屬iPhone鏡頭供應商，不過，去年推出的iPhone15 Pro Max是蘋果首度搭載潛望式鏡頭設計，由大立光獨家供應關鍵的長焦鏡頭。今年iPhone 16新機搭載潛望式鏡頭機種可望增加，勢必需要更多供應商。

針對本季毛利率走勢，大立光董事長林恩平日前坦言，仍視價格、產能利用率及良率而定。儘管本季營運平淡，沒有太多新機種推出，法人關切平均單價趨勢，林恩平表示，沿用舊機種一般都會降一些價格，不過，良率也會隨時間改善，理論上，本季的良率應該會比前一季改善。

大立光首季因營收下滑，毛利率再度失守5字頭、降至49.17%。不過，上季新台幣對美元大幅貶值，大立光坐擁23.4億元業外匯兌收益，貢獻每股獲利17.54元。

iPhone 大立光 鏡頭

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