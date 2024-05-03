台商車用 PCB 龍頭敬鵬5月13日開董事會公布首季財報

上市台商車用PCB龍頭廠商敬鵬（2355）3日公告公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期為5月13日。

敬鵬公告董事會召集通知日:113/05/03，董事會預計召開日期:113/05/13，預計提報董事會或經董事會決議之財務報告:113年第一季財務報告。

在台積電（2330）、特斯拉先後釋出車用市場保守看法後，台車用PCB龍頭敬鵬日前也下修車用成長展望，成為車用PCB廠商首家釋出轉趨保守的業者。敬鵬24日指出，原先預期換車需求有望帶動全球車市，但今年首季實際銷售情況普普，加上高通膨高利率下電動車整體景氣趨緩，目前對車用前景也從原先較高復甦轉為保守持平看待。

敬鵬說，今年第2季看來跟去年下半年差不多，終端銷售平平，原先預期換車需求有望帶動復甦但今年首季銷售情況普普，在高通膨情況下消費者購買力需觀察。

敬鵬日前公布3月營收12.87億元，年減7.55%，今年首季營收達41.02億元，年減3.3%。