中華電要買6,000輛電動車 將助產業鏈建構智慧化規格

中華電信（2412）董事會通過將逐年採購6,000輛工程用電動車，市場估算金額約60億元，除加速邁向EV100（全球交通載具電動化倡議）目標，中華電信董事長郭水義強調，將透過制定工程用、智慧管理等工程電動車規格，助攻台灣廠商在全球工程用電動車市場搶占一席之地。

中華電信預計2024至2026年分批將工程車及公務車汰換為電動車、2027年起全面採購電動車，總計數量約6,000多輛，以國產電動車為主要採購對象。

中華電信採購電動車計畫

郭水義指出，透過6,000輛電動車採購力量，將與國內電動車產業鏈廠商討論工程用電動車規格，不僅達到永續發展目的，更協助產業鏈建構工程用電動車規格，包含納入充電智慧化、管理智慧化，結合智慧載具管理平台，攜手產業鏈行銷其他國家市場。

郭水義分析，目前全球電動車市場以房車為主，永續議題發酵，工程車也要走向EV100，工程車需求與房車不同，且工程用電動車的「贏家」還沒出現，這是台灣的機會。

根據集邦科技（Trendforce）預估，2023年全球電動車銷售量約1,769萬輛，電動車占全球汽車銷量21%，預估至2027年的年複合成長率約22%，銷量達4,000萬輛，占全球汽車銷售總量41%。

各國政策鼓勵電動車，帶動電動房車快速成長，政府及企業也因應EV100，未來幾年將陸續汰換商用公務車及工程車。

中華電信董事會通過汰換電動車預算，其中以工程車為主，依照未來電動車造價約數十萬至上百萬元計算，市場預估，三年將投入約60億元採購電動車。

中華電信未透露台灣電動車產業鏈合作夥伴。而裕隆集團旗下納智捷積極布局電動車；中華車也搶進電動車，預估第2季推出國產電動車。中華電信及旗下轉投資勤崴近年布局智慧車隊系統及自駕車系統等，未來在工程用電動車智慧平台可望與國產電動車產業鏈有更深合作。

隨著節能減碳趨勢發展，將電信設備及工程用電動車納入智慧化管理，可以降低碳足跡，中華電信總經理林昭陽說，未來可透過監測設備劣化異常情況、遠端查證及維修等技術，減少電信設備故障率，降低工程車派車趟數，有效降低運輸碳足跡。



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