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NVIDIA黃仁勳在CBS節目上斷言 人類工作不會因AI而消失

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳說，AI無法取代人類，是因為人類擁有良好的判斷力。美聯社
黃仁勳說，AI無法取代人類，是因為人類擁有良好的判斷力。美聯社

輝達（Nvidia）晶片正掀起人工智慧（AI）革命。輝達執行長黃仁勳認為，AI將改變世界，但他不認為人類的工作會因此消失。

黃仁勳在CBS新聞周日晚間播出的「60分鐘」訪談中表示，企業在AI協助下自然會壯大。

他說：「勞工為公司工作。因此，當公司變得更有生產力時，獲利就會增加。我從沒有見過那哪家公司獲利增加卻不增募人手的。」「我相信在這種循環中，仍會需要用人。」

黃仁勳表示，「即使有些工作會變得不符時宜，但我相信在這種循環中，仍會需要用人，因為我們人有良好的判斷力，因為有些情況是機器無法理解的。」

黃仁勳談到Nvidia最新圖形處理器（GPU）Blackwell時表示，AI的能力是無可限量。他說：「我們希望它能做令我們驚奇的事，整個重點就在這裡。像在發現藥物、設計更輕而堅固的材料等領域。我們也需要AI幫助我們探索宇宙中我們自己從來無法達到之境。」

輝達預定於5月22日公布上季財報，預料將再度繳出驚人業績，繼2月公布業績較展望超出近20億美元之後再創佳績。

業績

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