台積電：AI霸權競逐 加劇地緣風險
台積電（2330）將在6月4日召開股東會並改選董事，台積電昨（19）日更新年報、發布「致股東營業報告書」。台積電董事長劉德音、總裁魏哲家指出，去年對全球半導體產業而言是充滿挑戰的一年，但在生成式AI相關應用的興起上，台積是關鍵驅動者。
展望未來，劉德音、魏哲家提到，2024年總體經濟疲軟和地緣政治的不確定性持續存在，恐影響消費者信心和終端市場需求。台積業務預期將受惠3奈米技術持續強勁成長和旺盛的AI相關需求。
不過，近期全球態勢發展，如對國家安全的擔憂日益增長、全球供應鏈的重塑，以及對AI霸權的競逐加劇等，加深了地緣政治的不確定性，未來將確保業務經營順暢、創造良好業績。
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