台積電法說會／上修AI營收占比 魏哲家喊：能見度看到2028年

台積電（2330）18日召開法說會，台積電總裁魏哲家在法說會上提到AI近況，他說，到了 2028 年將成長佔台積公司營收超過 20%。相較先前說到2027年而已，能見度拉長到2028年與比率拉升。

魏哲家說，幾乎所有的 AI 創新者都正與台積公司合作，以解決對節能運算能力永無止盡需求的 AI 相關需要。預測伺服器 AI 處理器在今年所貢獻的營收將成長超過一倍，佔台積公司 2024 年總營收的十位數低段（low-teens）百分比。在未來五年預計伺服器 AI 處理器將以 50%的年複合成長率增加，到了 2028 年將成長占台積營收超過 20%。

同時台積電今天在法說會上下修半導體產業產值預測、晶圓代工產值預測以及下修車用看法。

魏哲家今天在法說會上提到，展望 2024 年全年，總體經濟和地緣政治的不確定性持續存在，可能進一步影響消費者信心和終端市場需求。預期整體半導體市場（不含記憶體）在2024 年將經歷更和緩及漸進的復甦。我們下修了對 2024 年整體半導體市場（不含記憶體）的展望，預期將年增約 10%，而晶圓製造產業則預期成長中到高段十位數（mid-to-high teens）百分比。兩者都正在擺脫急劇庫存調整和 2023 年的低基準（low base）。

魏哲家說，對於台積公司而言，我們仍然預期 2024 年會是健康成長的一年。得益於我們的技術領先和廣泛的客戶群，台積公司業績預計在 2024 年將逐季成長，若以美元計，台積公司全年營收預計成長低到中段二十位數（low-to-mid-twenties）百分比。

從上述訊息來看，台積電對全球半導體產業展望預測已從超過10%修到約10%，晶圓代工展望從20%下修到15-17%，都是以美元計價，至於台積電自己年成長21-26%不變。