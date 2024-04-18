台積電法說會／下修全球晶圓代工成長預測至10% 魏哲家重申台積成長
台積電（2330）18日召開法說會，台積電總裁魏哲家在法說會上提到，台積今年健康成長目標不變。不過依據魏哲家釋出的景氣看法，則將全球晶圓代工產業的成長預測下修較先前一次預期20%下修至10%。
魏哲家在前一次1月法說會上提到2024年可望健康成長，全年營收增幅將高於晶圓代工業的20%水準，將約21%至26%。
如今魏哲家在法說會上提到，預期全球晶圓代工產業產值年成長10%。按照相關說法較先前一次預期20%已下修。
對於上述預測，產業界人士認為，主要會是成熟製程應用需求復甦較緩慢所致。
分析師提問終端應用前景，魏哲家則回應說，HPC與AI應用仍強勁，至於終端應用看來手機穩健成長，PC復甦較慢，物聯網（IoT）和消費仍在調整，車用也在去庫存。魏哲家並同時調整對車用復甦看法較前一次轉為衰退。
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