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夏普面板廠傳年中關廠 母公司鴻海效益正向

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

夏普傳出要加入大尺寸LCD面板減產行列，甚至可能關閉相關廠區生產，業界認為，此舉不僅有助降低夏普財務負擔，對母公司鴻海（2317）集團獲利表現也有正面幫助，加上鴻海集團今年AI伺服器業務成長迅速，在少了業外財務負擔後，對今年獲利表現樂觀看待。

據了解，夏普的大尺寸面板廠堺工廠（SDP）年度結算是2023年12月31日，故虧損金額一事由堺工廠的財報公布，夏普官方沒有公告。另外，所有相關停產、出租等資訊，均未獲得官方證實。市場觀察，若夏普暫停堺工廠部分大型液晶面板生產，有望減少夏普財務負擔，對於母公司鴻海集團獲利表現有正面幫助。

法人分析，鴻海今年AI伺服器業務將成為營運增長主力，帶動業績成長，加上少了去年業外財務負擔，對於今年獲利表現樂觀看待。

去年夏普提列高達2,197億日圓（約新台幣505億元）資產減損，而鴻海因持有夏普34%股權，依持股比例必須認列約173億元的業外投資損失，導致鴻海去年首季業外出現鉅額虧損，衝擊單季財報表現。

夏普在編制2023年3月為止的2022會計年度財報出現大筆資產減損，關鍵就是堺工廠。堺工廠提列液晶生產設備資產減損高達1,884億日圓。

夏普 大尺寸面板 鴻海

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