快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

鴻海旗下鴻騰估第1季轉盈 獲利上看千萬美元

中央社／ 台北15日電

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技今天公告，第1季自結獲利可落在700萬美元至1000萬美元區間，較去年同期淨虧損929.7萬美元轉盈。

鴻騰指出，轉盈主要原因是管理效率提高，加上電腦及消費性電子及網路設施終端市場需求逐漸恢復。

展望今年營運，鴻騰在日前公布的2023年財報中表示，持續投入5G人工智慧物聯網（AIoT）、聲學、電動車等終端市場。

鴻騰看好車用電子化、自動駕駛等需求不變，帶動電源管理、車聯網以及人機介面產品出貨動能。

展望人工智慧（AI）及雲端服務應用，鴻騰預期AI伺服器需求帶動，今年在高速連接器及線纜模組營收將會成長。

在終端產品，鴻騰表示，持續掌握新款智慧手錶用無線充電應用，預期未來一年隨技術成長，娛樂相關系統終端產品成長可期，鴻騰規劃擴大在越南及印度聲學元件產線。

物聯網 網路

延伸閱讀

雲端四大咖攻AI 將為鴻海、廣達、緯創帶來豐沛訂單

他出清鴻海（2317）賺129萬！網卻嘆可惜：留著能爽領股利

日經：鴻海、廣達及緯創等台企增產AI伺服器 搶攻高利潤

鴻海（2317）超過200元再賣出！ 他豪買十張「停損點」卻被酸爆

相關新聞

亞洲創投教父徐大麟追思會 施振榮、郭台銘、胡定吾、徐小波親弔念

有亞洲創投教之稱的漢鼎亞太（H&Q Asia Pacific)主席兼創辦人徐大麟因病於上月30日去世，享壽81歲。徐大麟...

台版ChatGPT今釋出！國科會TAIDE-LX-7B模型將供產學研以導入生成式AI

因應全球ChatGPT帶來廣泛且巨大的影響，國科會自2023年初即推動可信任生成式AI發展先期計畫（Trustworth...

智慧型手機排名大地震！首季蘋果跌落神壇、三星返第一

根據IDC最新全球手機季度追蹤報告的初步數據統計，今(2024)年第一季全球智慧型手機出貨量年成長7.8%，達到2.89...

掌握EUV關鍵儲存和管理技術 家碩下半年迎接AI爆發商機

半導體設備商-家碩科技（6953）今（15）日舉辦上櫃前業績發表會。該公司營運以提供半導體設備及相關零組件的設計、製造、...

三星共同執行長慶桂顯 親訪廣達小金雞雲達總部

三星電子共同執行長慶桂顯（Kye Hyun Kyung）日前來台，親訪代工大廠廣達（2382）旗下雲達科技總部，並參觀雲...

電子簽章法落日條款改為1+2年 有望本會期三讀

因應數位經濟快速發展，數位部推動《電子簽章法》修法，15日立法院進行電子簽章法逐條審查，其中主要修正部分為落日條款，由原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。