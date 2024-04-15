鴻海旗下鴻騰估第1季轉盈 獲利上看千萬美元
鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技今天公告，第1季自結獲利可落在700萬美元至1000萬美元區間，較去年同期淨虧損929.7萬美元轉盈。
鴻騰指出，轉盈主要原因是管理效率提高，加上電腦及消費性電子及網路設施終端市場需求逐漸恢復。
展望今年營運，鴻騰在日前公布的2023年財報中表示，持續投入5G人工智慧物聯網（AIoT）、聲學、電動車等終端市場。
鴻騰看好車用電子化、自動駕駛等需求不變，帶動電源管理、車聯網以及人機介面產品出貨動能。
展望人工智慧（AI）及雲端服務應用，鴻騰預期AI伺服器需求帶動，今年在高速連接器及線纜模組營收將會成長。
在終端產品，鴻騰表示，持續掌握新款智慧手錶用無線充電應用，預期未來一年隨技術成長，娛樂相關系統終端產品成長可期，鴻騰規劃擴大在越南及印度聲學元件產線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言