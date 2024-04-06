獨／郭台銘：台灣應變地震的韌性 再次讓世界看到台灣奇蹟

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403地震後，鴻海（2317）暨永齡基金會創辦人郭台銘就宣布，捐出6,000萬元，協助救災及重建。郭台銘今日表示，台灣政府、人民及台積電（2330）等企業對於大地震應變能力展現的「韌性」，不僅國際媒體給予高度評價，更再次讓世界看到台灣奇蹟。

郭台銘今日上午到愛物園追思掃墓，一下車手拿著經濟日報，看到經濟日報記者在一旁守候，笑著拿起經濟日報說：「我天天看經濟日報，剛剛在車上還在看經濟日報」。

403地震後，全球媒體關注台灣地震災情、人民生活及產業復原狀況。郭台銘指出，地震是很難預防的天災，過去地震有通報系統，這次好像都沒有響，期待未來政府可以加強地震通報系統，不管是早幾秒、或者早幾分鐘，以地震科技的進步，應該可以做的更好一點。

郭台銘表示，過去舊金山大地震時，我人在舊金山，洛杉磯大地震時，我人也在洛杉磯，這次台灣大地震，我們政府的效率真的高出很多，國外媒體都對台灣適應地震的「韌性」，給予高度評價。

郭台銘觀察，地震當天是工作日，台灣人民面對強烈地震，還是正常上班，台灣老百姓處變不驚，交通、運輸及電力等基礎設施都沒有斷，台灣在應變這麼大地震時，所有社會的運作，都沒有間斷，讓政府可以把所有人力等資源，集中在救災運作上面。

郭台銘認為，這應該歸功於過去政府規劃，現在政府領導有方以外，台灣老百姓也對自己很有自信、很有自覺，該幹嘛幹嘛，各行各業都堅守崗位，讓政府專心救災，這在國外來看是很難得的事情，因此，全世界有很多媒體在報導，並給予台灣高度評價，這也是我們台灣人的驕傲。

另一方面，企業端部分，尤其是半導體產能的恢復能力，也是世界關注焦點，郭台銘認為，台積電對於地震的應變，再次讓世界看見台灣的奇蹟。

郭台銘表示，各行業都要靠半導體，沒有半導體我們什麼都做不出來，因此半導體的延誤，對下游的產業、全世界的工廠都很重要，因此，我們都期望台積電能夠最好不要有狀況。

郭台銘認為，半導體這種精密的東西，只要地震晃動，機器受到移動，那東西就不能用，所以一定會受到一些損失，但台積電應變的韌性，也被大家看到。

台灣工程師的責任心更讓郭台銘感動，他認為，地震隔天，台灣正在清明四天連假，大家本都是在家休息，但台積電的工程師一個小時內馬上主動回來上班，放棄休假、家庭，街邊也有很多工程師（電力、電信等基礎設施），持續施工、維修等，這是歐美人不能理解的，可是我們中華民國台灣的工程師，非常的有團隊、有公司、有企業責任、工作責任。

郭台銘認為，台灣在地震的應變，就會把過去外界疑慮半導體放在位處地震帶（台灣）的聲音減少，因為台灣應變得很好啊。

郭台銘強調，全球各國都需要面對天災，例如地震、海嘯等，這也考驗一個社會、一個經濟組織對於天災的應變人力，而台灣經過一個長期的訓練之後，深深植人心，且每一個工作者都很有責任心，更是一個社會政體紀律的表現，更是展現整體國家社會生命力、企業競爭力、社會凝聚力等「三力」的表現。