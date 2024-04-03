安碁資訊3月營收月增41.86% 創單月歷史次高紀錄

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宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）3日自結2023年3月營收為1.86億元，月增41.86%、年增16.76%，為單月歷史第2高、同期新高紀錄。累計今年首季營收為4.52億元，季減13.24%、年增12.46%。

隨著全球資安威脅不斷升級，政府機構和各大企業積極招募資安人才，強化企業數位韌性，抵禦目前層出不窮的資安危機。根據《網路犯罪雜誌》（Cybercrime Magazine）統計，目前全球約有數百萬的資安職位仍虛位以待，人才供不應求的現象仍將持續多年。根據iThome 2023年資安大調查結果，企業對資安人才的需求持續強勁，有3成7企業都要招募資安人才，等於每10家就有近4家開出相關職缺。

安碁資訊是台灣首家上櫃的資安服務公司，長期以來落實企業永續經營，持續推動ESG理念，不僅財務表現亮眼，2023年營收創下歷史新高，在著重以專業技術見長的資安產業，對於資安人才培育的面向，更重視持續追求友善的職場環境。

安碁資訊目前公司的員工超過80％都是工程師，辦公室沒有強烈的「陽剛味」，在ESG企業承諾報告書顯示，公司全體女性員工近三成，女性主管約占所有主管的二成，董事會也有四席女性成員，超過五成。公司落實專業與多元共融的DEI (Diversity, Equity & Inclusion)環境，打造職場新文化，吸引資安年輕人才。在資訊科技產業是少見實踐多元、平等和共融價值的企業。

面對嚴重資安人才荒，安碁資訊把員工視為重要的資產，建置完整教育訓練體制，規劃資安專業領域職能的學習資源，協助同仁在知識與技能持續成長。推動線上、線下與實務的混成學習模式，鼓勵同仁取得資安相關專業證照，具備工作所需的知識技能，提高服務客戶的工作績效並達成自我的職涯目標。隨著網路攻擊詐騙越來越激烈，員工是掌握資訊和技術的關鍵，平時透過內訓進行資安概念宣導，形塑將資安內化成員工自我意識的企業文化。

為了突破國內在資安人才招募不易的困境，安碁資訊聯手安碁學苑，客製產業專屬培訓方案，提供企業內訓包班，強化員工資安職能，延續企業成長動能。隨著即將到來的畢業潮，將進入校園徵才，已安排在長庚大學、元智大學、中國科大和景文科大進行資安講座。

同時，安碁學苑不定期提供資安技術實作坊，進行課程的實作體驗，同步規劃資安職能專業課程，提供轉職或社會新鮮人加入資安產業的選擇指南。安碁資訊表示目前仍有超過二十幾個資安職缺，歡迎各路好手加入資安防護行列，成為國家經濟、社會安定的關鍵力量。