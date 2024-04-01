年度最大AI產業生態系盛會 4月24日圓山花博登場

台灣最領先、也是規模最大的「台灣人工智慧博覽會」，將在4月24日至4月26日在圓山花博爭豔館盛大開展，活動除了設置智慧工廠、AI城市、企業治理、商業生活、生命科學等5大主題展區，展示最新的AI技術與應用之外，眾所矚目的高峰論壇議程，更是邀集了從雲到端、從晶片到場域的AI重量級講師發表演講，尤其是生成式AI朝邊緣裝置發展的趨勢，更是今年議題的焦點。

4月24日開幕的Keynote將由高通(Qualcomm)副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰發表演說，同時包括NVIDIA、AMD、ADI、聯發科等晶片大廠，也都將發表AI運算晶片的最新發展趨勢與技術。在雲端與應用場域方面，更是邀請到AWS台灣暨香港總經理王定愷，以及中華電信總經理林昭陽發表精彩的演講。

目前生成式AI已逐漸朝向邊緣裝置延伸，根據DIGITIMES研究中心觀察，邊緣AI推論運算應用產品朝三大方向發展，一為x86架構的PC、NB，二為Arm架構的手機、平板，三為Arm/ RISC-V架構的物聯網裝置。由於邊緣生成式AI推論關鍵為晶片的運算力，因此各大主流晶片廠商都將在今年的AI EXPO Taiwan活動中分享最新、最完整的AI晶片技術趨勢。

此外，台積電前技術長、目前是國立陽明交通大學創新研究院院長孫元成，將於論壇中分享如何利用AI加速半導體與運算架構；而前微軟亞洲研究院副院長、目前是人工智慧科技基金會(AIF)常務董事張益肇，將以「AI時代已來」為題，帶領產業和個人掌握機會脈動。另外包含國立台北科技大學管理學院院長范書愷，國立台灣大學資工系副教授陳縕儂、國立成功大學資訊工程系教授蘇文鈺等多位知名教授，也都應邀出席演講。

在應用場域與新創廠商方面，包括研華、中光電智能、阿物科技、Pinkoi、國泰金控等，也將發表AI在各應用領域的發展成果。