台積、九州大學 合作培育人才

日本讀賣新聞三月卅一日引述九州大學（九大）相關人士報導，台積電四月將和該校簽諒解備忘錄（MOU），在半導體領域合作培養人才及研發。這是台積電二○二一年確定在九州熊本縣設廠以來，首度與日本的大學締結協力MOU。

日本國立名校九大創校逾一二○年，和東京大學等九校均屬二戰前舊帝大系統。該MOU計畫在九大開設台積電講座，並在研究尖端技術上合作。

前述人士說，該MOU將朝雙方同意全方位攜手活絡半導體產業的方向進行。未來擬由台積電研發人員指導九大學生，並藉由該公司與九大的共同研究，合力撰寫有關最先進技術的學術論文；九大亦計畫選派學生赴台積電的台灣廠辦實習。

日本產官學界人士組成的「九州半導體人才育成等聯盟」去年三月預估，九州半導體業界接下來十年將缺乏一千名技術人才，而且除了甫於二月開幕的台積電熊本一廠預計今年底前開始量產，其熊本二廠也預定今年內動工。因此該報導稱，台積電研判，為確保今後能有足夠人才，必須和九大合作。

另據日本經濟新聞三月卅一日報導，日本經產省二月已核准台積電派講師，至九大去年六月針對研究生新設的價值創造型半導體人才育成中心，而熊本二廠興建計畫也包含在九大開設半導體課程。

去年九月，九大已與跟台積電創立有關的台灣工研院及陽明交通大學簽MOU，國立熊本大學（熊大）等九州其他教育單位同樣正積極培育相關人才。

台灣另一家半導體製造廠力積電則計畫出資在日本宮城縣黑川郡大衡村建廠。位於該縣仙台市的另一間名校東北大學，三月廿九日與熊大簽合作協定，在半導體領域的教育及研究協力。東北大學校長大野英男說，台積電在熊本設廠是熊大的優勢，今後將持續培養日本半導體產業人才。