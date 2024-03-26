緯創竹科廠遭祝融股價慘摔、外資也連賣 董事長將出席活動受矚目

代工大廠緯創（3231）旗下位於新竹科學園區內的新安廠，於25日晚間遭遇祝融肆虐，雖然發言體系已於第一時間發重訊說明，廠區均有投保火災保險，初步評估對整體營運及財務尚無重大影影響，不過26日股市仍以120元開低走跌，盤中甚至一度跌至115.5元，跌幅高達5.33%，而外資也連續兩個交易日保持賣超，合計已賣逾2.5萬張。

緯創今日走勢低迷，終場下跌5元、跌幅達到4.09%，並以117元作收，而今日單日成交量達到10.08萬張，雖然截至目前為止自營商已連續買超達4個交易日，但外資自從25日由買超轉為賣超後，今日又再度遭到拋售，而賣超張數也從昨日的9413張，擴大至超過1.6萬張，也引發市場投資人的關注。

新竹科學園區25日驚傳一起火警事故，且起火位置為緯創、揚明光（3504）共用的大樓。而揚明光也在發布重訊指出，主要事故原因，初判為緯創資通室外空調箱燒毀所導致，而事發時間大約為25日晚間10點22分，當時廠內值班人員發現頂樓疑似有火舌竄出，便緊急通報消防單位進行管制及救災，並疏散廠內464人，而火勢也在凌晨2點獲得控制，整起事件無人員傷亡。

雖然緯創已再三強調，這場大火並未對整體營運及財務造成任何重大影響，不過由於緯創近日已將旗下「高毛利AI伺服器產品」移至旗下新竹三廠區負責，因此外界仍不免憂心是否會對AI伺服器出貨造成影響。對此，緯創董事長林憲銘也將在本周四出席由國立陽明交通大學所召開的「名譽博士學位頒授典禮」，外界認為，隨著被股東視為「先知」的董座林憲銘親自現身，有望藉此穩定軍心、順利助股市回穩。