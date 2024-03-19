智慧城市展來了！AI 技術成焦點 緯創、廣達多布局開花
2024智慧城市展暨淨零城市展19日登場！如何將最夯的AI技術導入城市規劃、達成淨零目標已成全球重點關注的課題，而科技業身處市場布局智慧城市及推動減碳行動的最前線，做出的每一個倡議、及布局更是至關重要。而主辦方台北市電腦商業同業公會（TCA）19日也特地邀集134家會員企業攜手參展。連話題不斷的AI代工廠廣達（2382）、緯創（3231）也都參展力挺。
廣達近年持續拓展事業版圖，跨足醫療領域至今已超過十年，今年透過將AI技術導入應用，開發出「QOCA醫療照護平台」，除提供AI結合企業雲端服務，藉此還能監測、分析與測量到自身的各項健康情況，以及詳細的數據監測與分析。而19日團隊也帶著自研「AI醫療雲平台（QOCA aim）、AI遠距醫療平台（QOCA atm）、AI健康照護平台（QOCA apc）」三大產品來會場佈展逐一展示給大家認識。
廣達這次特地瞄準「智慧醫療」展區，帶著旗下各項醫療應用產品參展，並且這次展覽除了將旗下各項醫療布局以靜態展的方式，逐一簡介之外，集團AI大將技術長張嘉淵也獲邀替主題座談會進行導讀演講，演講主題為「AI賦能的未來數位健康時代」，他除了透露AI最新的發展趨勢，也分享許多智慧城市的應用面，整場演說內容生動精彩、引人入勝。
此外，緯創則透過旗下緯創數技現身參展，除秀出一系列的「智慧城市AI應用服務」，協助導入應用服務的機構單位達成更高效、更安全、節能的營運管理。也展出「5G AI智慧巡檢服務」和「AI智慧園區導覽服務」的創新服務應用成果，同時秀出實際導入各個單位的成果，還有與合作夥伴共同設計的多項智慧城市應用服務方案。
緯創數技長期致力於大型AI雲端軟硬體整合服務應用開發，如：智慧園區、智慧交通、智慧飯店等，並已成功地將前述應用服務建置於文創園區、捷運、機場、飯店和複合式商場等場域。基於以人為本的服務信念，緯創數技積極發展更多AI數位賦能服務，協助社會大眾提升AI科技的使用能力，更提高勞動效率和安全性。隨著城市化進程的不斷加速，AI智慧科技將成為城市發展的重要驅動力。
董事長黃柏漙分享，透過將AI應用服務導入智慧文創園區，人們將體驗到更直覺、便捷的AI導航導覽服務；捷運站站務人員可透過無人載具協助自動巡檢，提供乘客更安全的交通服務；機場內可配置AI仿真機器人協助外國旅客進行多語言的互動導覽與指引，提升旅遊便利性、增添美好回憶；在商場和辦公大樓，AI虛擬導覽將幫助人們更快速地尋找目的地，提高工作效率及購物樂趣。
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