緯創透過NVIDIA Omniverse和Modulus構建數位孿生平台

緯創（3231）運用 NVIDIA Omniverse 軟體開發平台與 NVIDIA Modulus 架構打造獨有的應用平台「Wistron Foundation APP」，並導入了 OpenUSD、NVIDIA CloudXR 及物理深度學習等技術，開發數位孿生（Digital Twin）應用，加速生產製造數位轉型，也強化預測未來生產場景的能力。

緯創表示，面對 2023 年以來人工智慧應用激增，對於 DGX 需求的挑戰前所未見，優化當前生產流程和建立新的生產基地成為首要任務，而 Omniverse 軟體開發平台協助緯創探索 Digital Twin 的各項應用，有效地制定擴產計畫。

緯創透過 NVIDIA Omniverse 與 CloudXR 技術，建置新廠，利用 Omniverse 軟體開發平台的功能，建立動態且高效的模擬生產現場，優化製造過程的各個環節，透過這個技術，緯創建立新工廠時，針對先期的 layout 規劃與工廠建置調整所需的時間，可減少約2個月，提升建廠效率。

緯創指出，藉由 OpenUSD 技術在緯創平台上所建立的即時回饋虛擬儀表板（The virtual dashboard），能以區域顏色顯示各工作站的生產狀態。當特定地點的生產節奏出現問題時，虛擬 Dashboard 可清楚指出問題所在，使管理人員能快速分配資源以解決問題。

同時，藉由 Power BI 的圖表分析功能，將各機台的 IoT 關鍵參數、生產數據 、測試 log 等予以分析，且將同型號的數個機台效能進行比較，Dashboard 可辨識表現不佳的區域，將效能較差的機台進行原因分析，以確保機器穩定運作並落實未來維護預警分析。

Wistron Foundation APP 是基於 Omniverse 所建構，若有多個工廠需要建置類似環境，可直接從 APP 抓取過往已建置的模型資料與服務進行擴充。只要依照 layout 放置後，連接 IoT 關鍵參數，匯入服務，就可快速建立虛擬工廠。

以緯創為例，每個從 Wistron Fundation APP 延伸的應用程式（APP）都是針對特定場域與應用而設計，只需進行少量修改，即可符合真實環境及場域條件，有助於大幅提升緯創的數位轉型能力。