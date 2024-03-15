聯發科攜手群聯 共同推動生成式 AI 運算與服務

手機晶片大廠聯發科（2454）與NAND Flash控制晶片與模組大廠群聯於15日宣布策略聯盟，群聯的AI運算服務「aiDAPTIV+」將與聯發科旗下的生成式AI服務平台「MediaTek DaVinci」深度整合，共同推動生成式AI運算與服務。

「MediaTek DaVinci」平台是聯發科基於GAI服務框架（GAISF）打造的一款生成式AI服務開放式平台，開發者可在平台上開發各類實用的插件，提升使用者的互動體驗。

至於群聯推出的「aiDAPTIV+」服務方案，通過其SSD整合AI運算架構，可將大型AI模型進行結構性拆分，並與SSD協同運行，可大幅降低AI基礎建設的硬體成本，還提高運算效率，使得在有限的GPU與DRAM資源下，也能訓練大型AI模型。

雙方預期，合作效益包括創新的AI運算架構，「aiDAPTIV+」的模型結構分拆，並與SSD協同運行技術，可支援更大型AI模型的訓練，並可降低AI服務的硬體建構成本，還提升「MediaTek DaVinci」平台的擴展性，結合「aiDAPTIV+」後，將為開發者提供更多元客製化插件的開發可能性，同時，也能加速部署地端AI應用。

雙方也強調，透過「aiDAPTIV+」技術方案與「MediaTek DaVinci」平台的合作，AI伺服器廠商將能提供完整的地端軟硬體整合方案，使AI伺服器產品更具競爭力，為終端客戶提供一站式的AI服務。