Nvidia續跌！黃仁勳撇低谷笑看前景 外媒：營收拚4兆

AI題材成為焦點，美國晶片大廠輝達（Nvidia）今（11）日開盤以863.52美元開出，股價隨即下跌1.34%，甚至一度觸及841.66美元，跌幅擴大至3.84%，幸好買盤隨後接棒進場，股價急拉，將跌幅縮小至1.5%，報862.11美元。輝達創辦人黃仁勳接受史丹佛教授訪問，談及股價曾一度暴跌80%的「低谷期」，他坦言，自己始終堅守的核心概念，就是要「信自己所信」，不輕易改變、堅持向前。

黃仁勳認為，AI技術縮小了人類的技術差距，但真正面對問題時，人們必須要回歸初心 ，才能確實的跨過每一道難關，他認為，未來十年，輝達最大的挑戰來自技術和市場，其他的挑戰還來自工業、地緣政治和社會層面。他希望所執掌的英偉達能通過堅持不懈地去做擅長且熱愛的事，被歷史以「改變了一切」而聞名。

談及AI算力，黃仁勳強調，在未來的10年里，英偉達將會把深度學習的計算能力再提高100萬倍，從而讓AI計算機不斷訓練、推理、學習、應用，並持續改進，未來不斷將超級AI轉變為現實。他說，為達到這個未來，輝達將繼續投入研究，目標將「計算時的邊際成本」降低到接近零，以便讓大家都能使用，此外，液冷技術將也成為AI算力的下一個趨勢性領域。

此外，輝達近日受惠於AI晶片需求大增，挹注整體營運發展前景可期，法人認為，隨著市場需求走升，輝達也頻頻開發新產品，預估輝達兩年後（2026）營收在新品加持之下，有望持續成長態勢、最高達到去（2023）年營收的五倍，上看1300億美元 （約合新台幣 4 兆元）。外媒彭博社報導也稱，輝達營收到 2026 年將成長至 1,300 億美元，比 2021 年增加 1,000 億美元，都要歸功資料中心AI晶片所激勵，也讓整體表現驚人。