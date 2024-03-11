內部搶爆！家登蓋員工住宅今日動土 申購條件曝光

在半導體搶奪人才戰中，身為台積電供應鏈成員的家登精密（3680）體貼員工的做法，在現今人才爭奪戰中引發關注。家登為了讓員工安心留在公司，興建46戶的員工住宅家登集團-6號苑今（11）日舉行動土典禮，預定三年後正式完工讓績優員工申購入住。家登董事長邱銘乾今日也公布申請員工的要件，必須名下沒財產、且生育二個小孩，有父母同住者可獲優先權，每增加一個小孩，再增加優先權，但承購後得綁約5年。

據了解，由於熱烈申購，公司已決定祭出績效排名前75名列入優先承購戶。

這也是家登繼在台南興建員工安家宅後，再次選在位於三峽區靠近長壽山捷運站的挖子興建員工安家宅，為企業留才樹立典範。