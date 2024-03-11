聽新聞
test
0:00 / 0:00
內部搶爆！家登蓋員工住宅今日動土 申購條件曝光
在半導體搶奪人才戰中，身為台積電供應鏈成員的家登精密（3680）體貼員工的做法，在現今人才爭奪戰中引發關注。家登為了讓員工安心留在公司，興建46戶的員工住宅家登集團-6號苑今（11）日舉行動土典禮，預定三年後正式完工讓績優員工申購入住。家登董事長邱銘乾今日也公布申請員工的要件，必須名下沒財產、且生育二個小孩，有父母同住者可獲優先權，每增加一個小孩，再增加優先權，但承購後得綁約5年。
據了解，由於熱烈申購，公司已決定祭出績效排名前75名列入優先承購戶。
這也是家登繼在台南興建員工安家宅後，再次選在位於三峽區靠近長壽山捷運站的挖子興建員工安家宅，為企業留才樹立典範。
家登精密於1998年成立於新北市土城區，創辦人邱銘乾董事長及副董事長林添瑞皆為新北在地人，因熱愛家鄉選擇在此設立公司，經過多年努力與成長，家登精密從傳產模具廠蛻變，以「用心服務，熱情成長」為核心理念，目前已躍升為世界級半導體服務商，更於2020年跨入航太領域，鎖定航太操縱控制器桶身的液壓管件，應用於飛機液壓系統和流體系統，積極擴大事業版圖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言