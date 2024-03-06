輝達躍全球市值第3 專家憂AI泡沫化

AI（人工智慧）晶片大廠輝達股價上漲，市值已超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），成為全球市值第三高的上市公司。不過，輝達從二○二二年十月來暴漲逾百分之七百，引發專家憂慮「AI泡沫」現蹤，且衝擊可能超越達康（.com）泡沫。

彭博資訊報導，輝達一日收盤市值達二點○六兆美元，首次收盤站上二兆美元大關，是歷來首家市值越過這個整數關卡的半導體業者。

輝達股價四日再大漲百分之三點六至八五二點三七美元，市值增至二點一三兆美元，高於Aramco的一點○二兆美元。輝達市值目前僅次於微軟的三點○九兆美元和蘋果的二點七七兆美元。

在亮麗財報與財測加持下，輝達股價今年已暴漲約百分之六十六，市值增加約八三四○億美元。不過，華爾街日報報導，輝達股價自二○二二年十月十四日以來上漲逾百分之七百，只花了一八○個交易日，市值就從一兆元美元翻倍至二兆美元，遠短於蘋果、微軟的超過五百個交易日，促使一些華爾街專業人士懷疑這種熱情是否正轉變為典型的股票泡沫。

二○一八年開始為客戶推薦晶片股的Sound View財富顧問公司資深合夥人哈姆說，最近接到很多電話諮詢AI類股，「一切順利時，我就會感到緊張，正與客戶討論先落袋為安」。阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克上周更直白的說：「當前的AI泡沫規模比一九九○年代的科技泡沫還大。」

不過，也有專家擔心未來幾年大型科技公司可能維持高需求、加上競爭更為激烈，輝達業績可能無法持續強勁成長。