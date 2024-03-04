童子賢：ODM是「以製造為手段」服務業 非中國比重已近3成

新全球化運動讓台灣科技製造業走出中國大陸，在過去兩三年快速增加China+1或Taiwan+1製造據點，越南跟泰國已是電子五哥新生產重鎮，和碩（4938）董事長童子賢指出，近3年和碩非大陸的製造比重已經達2~3成，若非土地取得困難，恐怕會加速。

電子五哥近3年大舉擴張海外產能，童子賢指出，「製造代工不是製造業，是以製造為手段的服務業。」他指出，和碩跟客戶共商布局，在客戶請求下，過去6年之間，前3年因為太困難，海外布局沒有什麼進展，但後面3年已有2~3成產能兌現屬於非中國大陸製造基地。

童子賢指出，若不是土地取得困難，中國大陸少子化、高工資跟地緣政治影響下，恐怕製造業會加速搬出去的速度。

強固電腦大廠神基在北越有據點，近期半年又前進泰國宣布3.88億元設廠，「我們在泰國是先掛個號，再看怎麼做。」董事長黃明漢指出，目前北越是神基中國大陸以外最大生產據點，越南廠客戶給的評鑑都是第一名，主要因為在當地已有相當成熟的供應鏈。

仁寶在越南也已有很大的生產基地，做筆電跟伺服器，另外印尼也有做生技醫材，公司並預告車用電子業務會在歐洲設廠，多角化經營，但總經理翁宗斌在法說會上表示，筆電類還是以中國大陸為重心，7~8成產能留在中國大陸，但方向長期就是會降低中國大陸比率，「其實我們在越南的產能是齊備的，就看客戶。」他說。

對於科技業遷移至東南亞並不太順，遷移比例也還不高，黃明漢認為，ODM廠商在中國大陸都已經生產得很順，要換到一個新地點，當然初期會有狀況，但是因為還不是很穩定成熟。

惠普積極希望在泰國生產筆電，近期市場傳出DELL也計畫跟進，泰國已成為越南之外第二個東南亞製造重鎮，對此黃明漢表示，神基泰國廠可能會考慮接汽車電子或複合材料訂單，仁寶翁宗斌指出，仁寶會善用集團在泰國的布局能量（泰金寶）接單。

英業達則更積極擴張全球製造分布，負責消費電子業務的英華達正縮減南昌廠跟上海廠製造規模，2021年以前英華達約80%製造集中上海，現在上海產能比重已經降至46%，南昌比例14％，中國大陸產能比重2023年約6成，馬來西亞檳城製造比例則達30％，越南約10％，這個比例在2024年預估將是中國大陸跟非中國大陸製造比各半。

目前美國管制晶片半導體及敏感科技，貿易戰激烈未歇，台積電最新開幕的日本熊本廠完工，吸引全球目光，童子賢引述蔣百里的《國防論》：生活條件跟戰鬥條件一致者強，相反者亡。他表示，台積電在美國建廠遞延，但日本熊本廠本來預計花4～6年，現在不到2年就落成，這就是生活條件跟戰鬥條件的落差。

他表示，回顧70年代石油輸出國家曾禁運石油展現影響力，現在台灣在全球晶片產值高達27%，居第二名，當年沙烏地阿拉伯產油市占率15%就對市場有舉足輕重影響，故不能輕忽台灣半導體地位。