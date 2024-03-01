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TrendForce：ams OSRAM終止合作 Micro LED版Apple Watch量產出現變數

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

LED晶片大廠ams OSRAM宣布終止一項重大的Micro LED合作案，做為原來Micro LED版本Apple Watch的唯一晶片供應商，此舉無疑地為這個劃時代產品的問世投入巨大的變數。TrendForce指出，Apple Watch原來已經確定的供應商包括ams OSRAM利用馬來西亞8吋廠提供Micro LED垂直晶片，以及韓國面板大廠LG Display負責玻璃驅動背板以及巨量轉移等生產環節。如今晶片供應合作告吹，意味原定2026年的上市規劃恐將難以實現。

TrendForce進一步分析，Micro LED版本Apple Watch目前確實遇到幾個棘手的挑戰。第一，受限的供應鏈規模導致Micro LED面板的成本居高不下，較相近尺寸OLED面板高出約2.5~3倍。第二，ams OSRAM提供的是尺寸更小的Micro LED垂直晶片，雖然有助於壓縮晶片成本與備援電路的設計，但對於轉移精度的要求更高，也成為能否順利量產的另一個癥結點。第三，Micro LED仍缺乏專屬的驅動架構，Micro IC或TFT方案至今仍是懸而未決的課題。

然而，TrendForce認為，Micro LED版本Apple Watch開發的觸礁僅是暫時性的。從三個層面進行觀察，該案依然有相當高的機會續行。首先，從供應鏈的角度來看，台灣與韓國目前都已經具備在Micro LED晶片、背板與相關轉移製程布局完整的廠商，對於Apple而言，從中尋求新的供應鏈合作夥伴是可行的。其次，Apple過去幾年已經申請諸多與Micro LED相關的專利，包括顯示器件與感測元件的整合與建構在Micro LED上的柔性顯示器等，貿然放棄等同捨棄了顯示規格的創新，這點與Apple一直以來強調的價值是有所牴觸的。最後，Micro LED做為市場聚焦的新型顯示技術，除了手錶外，未來也有進一步運用在包括頭戴AR裝置，對於Apple來說，仍是中長期產品多元化布局中的創新技術。

TrendForce表示，Micro LED目前仍在發展的萌芽期，像Apple這樣品牌巨擘的投入的確有助於帶動整個產業正向的發展，尤其手錶的導入是未來2~3年間Micro LED應用產品中，少數出貨量有機會衝刺到百萬台級別的重量級產品，對於整個產業的發展影響至關重要。

Apple LED 晶片

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