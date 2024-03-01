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宏碁 MWC 展出商務筆電、5G電競路由器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）於巴塞隆納參與MWC（世界行動通訊大會）展出兩款行動通訊產品，甫於CES亮相的5G電競路由器Predator Connect X7/T7與新增vSIM模組的Acer TravelMate P4 14，從行動裝置到聯網技術全方面提供絕佳體驗，無論在辦公室、居家、差旅時工作都能提升網路可靠性。

宏碁旗下5G電競路由器Predator Connect X7/T7與高通合作，搭載Qualcomm沉浸式家用連接平台和三頻 Wi-Fi 7 的強大功能，提供穩定的連接和強化的無線遊戲體驗。

除此之外，新款Acer TravelMate P4 14（TMP414-53-G2/TMP414-53-G2-TCO）內建MediaTek MT8766無線網路處理器並內建行動通訊模組可隨時保持聯網，並採用SIMO vSIM技術，無須插卡即可連接135國200個行動網路，專為移動需求的商務人士設計。

宏碁 行動通訊

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