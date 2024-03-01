台股久違15千金 材料-KY重返千元行列
台股今（１）日早盤創下新高19041.92點，後續漲幅收斂，於平盤附近震盪，不過千金股表現強勢，材料-KY（4763）早盤以968元開出，盤中最高一度達1010元，上漲逾3%，成為台股第15檔千金股。
除材料-KY以外，其餘上漲的千金股還有，M31攻上漲停，緯穎（6669）、嘉澤（3533）盤中漲幅逾6%，力旺（3529）也上漲超過半根停板，股王世芯-KY（3661）、股后信驊（5274）分別也有逾4%的漲幅，旭準、創意（3443）等也都呈現上漲，而大立光（3008）、祥碩（5269）、亞德客-KY（1590）、聯發科（2454）、譜瑞-KY（4966）等則呈現下跌。
材料-KY 1月營收為12.81億元，改寫歷史次高紀錄。展望未來，公司表示市況仍呈供不應求狀態，特別是絲束與醋片需求仍強，支撐價格緩步墊高，而隨農曆春節影響趨緩，預計3月後營收、出貨將重回正向成長腳步。
展望2024年，材料指出，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年度，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。亦看好醋片在中國大陸內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。
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